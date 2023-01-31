Sikorsky Aircraft поставит новые вертолеты UH-60M "Блэк Хок" ВС Австралии

Многоцелевой вертолет Sikorsky UH-60M Black Hawk (бортовой номер "334") из состава 3-й вертолетной эскадрильи ВВС Бахрейна. Бахрейн получил восемь таких вертолетов в 2009-2010 годах, став первым иностранным заказчиком машин модификации UH-60M.

ЦАМТО, 30 января. МО США 26 января объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с компанией Sikorsky (подразделение Lockheed Martin) соглашения на поставку вертолетов UH-60M "Блэк Хок" для ВС Австралии.

Стоимость контракта, заключенного в рамках программы "Иностранные военные продажи", составляет 656,774 млн. долл. Работы будут выполняться на предприятии в Стратфорде (шт.Коннектикут). Как ожидается, поставки будут завершены к 30 июня 2027 года.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2022 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Австралии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 40 многоцелевых вертолетов UH-60M "Блэк Хок", 88 двигателей T700-GE-701D, 44 систем предупреждения о ракетной атаке AN/AAR-57 CMWS, а также другого сопутствующего оборудования и услуг. Полная стоимость заказа может составить 1,95 млрд. долл.

Закупка вертолетов осуществляется в рамках проекта LAND 4507-01 по программе "Иностранные военные продажи". МО Австралии объявило, что правительство страны приобретет 40 многоцелевых вертолетов UH-60M "Блэк Хок" для Сухопутных войск. Вертолеты будут применяться для защиты суверенитета Австралии, доставки войск и грузов, а также оказания гуманитарной помощи и помощи пострадавшим в стихийных бедствиях.

Как планируется, поставка UH-60M "Блэк Хок" начнется в 2023 году. Вертолеты будут размещены на базах в Оки (Квинсленд) и Холсуорти (Новый Южный Уэльс). Австралийская промышленность будет задействована в логистической поддержке, хранении, поставке комплектующих, обучении и оказании инжиниринговых услуг.