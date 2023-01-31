Президент Хорватии назвал военные действия на Украине Армагеддоном

Зоран Миланович отметил, что Запад идет на конфликт с Россией, понимая ее интересы, а так себя ведут только те, "кто платит чужими деньгами"

БЕЛГРАД, 30 января. /ТАСС/. Война на Украине является Армагеддоном, а помощь коллективного Запада - мучением. Об этом в понедельник журналистам заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

"Вопрос сколько еще мы будем помогать Украине. Это не помощь, это - мучение. <...> Должны были погибнуть 300 тыс. украинцев, у меня сердце болит, когда я на это смотрю. Дело в том, что те, кто их [украинцев] заставляет [воевать], наблюдают за этим из городов, которые не воюют. Они знают, что они в безопасности, их города не будут гореть. Это Армагеддон", - заявил Миланович, добавив, что хотя он и не является верующим человеком, читал об этом.

Президент Хорватии отметил, что Запад идет на конфликт с Россией, понимая ее интересы, а так себя ведут только те, "кто платит чужими деньгами". Миланович заявил, что говорит обо всем этом, чтобы "открыть глаза другим", потому что Европа "катится в войну с ядерной суперсилой".

"Я вижу что происходит, как сумасшедшие эмоции ведут Европу к тому, с чем она не справится", - добавил Миланович.

Ранее Миланович заявил, что конфликт на территории Украины является конфликтом между Россией и США, а отправка немецких и американских танков на Украину лишь затянет этот конфликт, и впоследствии может привести к третьей мировой войне.

25 января власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В свою очередь правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт. Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении передать Киеву танки сообщили 25 января в оборонных ведомствах Норвегии и Словакии, а ранее о решении предоставить Украине танки заявляли власти Великобритании, Польши и Франции.