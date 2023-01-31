ЕС не считает поставки западных танков на Украину эскалацией конфликта

По мнению представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано, Запад предоставляет Киеву "средства для защиты"

БРЮССЕЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Евросоюз считает, что поставки западных танков на Украину являются не эскалацией конфликта, а лишь "ответом на эскалацию со стороны России". Об этом заявил в понедельник представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

"Это не эскалация, это ответ на агрессию и эскалацию со стороны России, которая продолжается уже почти год, - утверждал он. - Мы предоставляем Украине средства для защиты, и мы будем продолжать эту поддержку столько, сколько будет нужно".

25 января власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. Правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 ("Леопард-2") и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении передать Киеву танки сообщили 25 января в оборонных ведомствах Норвегии и Словакии, а ранее о решении предоставить Украине танки заявляли власти Великобритании, Польши и Франции.