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ТАСС

Песков заявил, что поставки Киеву западных вооружений не изменят ход СВО

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

По словам пресс-секретаря президента, Запад поощряет требования Украины о новых поставках вооружений, это приводит к существенной эскалации и к тому, что страны НАТО все больше вовлекаются в конфликт

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Запад поощряет требования Украины о новых поставках вооружений, но это неспособно изменить ход событий, специальная военная операция будет продолжаться. Об этом заявил в понедельник в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля попросили прокомментировать предложение бывшего посла Украины в Германии, а ныне замглавы МИД страны Андрея Мельника о том, что Берлин может передать Киеву "одну из лучших в мире немецких подлодок".

"Украина требует все новые и новые вооружения, Запад поощряет эти требования, [подтверждает] готовность этими вооружениями обеспечить. Ситуация достаточно тупиковая, потому что это приводит к существенной эскалации, это приводит к тому, что страны НАТО все больше и больше напрямую вовлекаются в этот конфликт", - сказал Песков.

"Но потенциально изменить ход событий это неспособно и не изменит, специальная военная операция будет продолжаться", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

25 января власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В свою очередь правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт. Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении передать Киеву танки сообщили 25 января в оборонных ведомствах Норвегии и Словакии, а ранее о решении предоставить Украине танки заявляли власти Великобритании, Польши и Франции. 

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