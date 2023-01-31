Экс-госсекретарь США: решение конфликта на Украине должно устраивать и Москву, и Киев

Майкл Помпео добавил, что все конфликты всегда заканчиваются компромиссом

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Для решения конфликта на Украине, необходимо найти условия, которые в долгосрочной перспективе будут соответствовать интересами обеих сторон, как Москвы, так и Киева. Такое мнение в воскресенье вечером выразил бывший госсекретарь США Майкл Помпео в беседе с американским журналистом Дэйвом Рубином, которое было опубликовано на платформе YouTube.

"Необходимо найти решение, которое будет обладать двумя особенностями. Во-первых, оно должно устраивать и российский, и украинский народ <...>, нужно прийти к тому, что будет вполне устраивать всех, и понимать, что никому не удастся настоять на всех своих условиях. Во-вторых, оно должно быть долгосрочным", - сказал он, добавив, что считает необходимым предоставить Киеву "инструменты, которые им требуются".

Помпео отметил, что все конфликты всегда заканчиваются компромиссом и что, по его убеждению, этот закончится тем же. "Чем раньше это произойдет, тем лучше", - сказал он.