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РИА Новости

Россия не отказывалась от равноправного диалога с Европой, заявил МИД РФ

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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МИД РФ: Москва никогда не отказывалась от равноправного диалога с европейскими партнерами

МОСКВА, 30 января/ Радио Sputnik. Россия никогда не отказывалась от равноправного диалога с европейскими партнерами и от поиска путей урегулирования проблем в области безопасности, сообщил МИД РФ.

Дипломаты отмечают, что Запад утратил культуру дипломатии и переговоров, поскольку он "всем пытается что-то навязать, получить односторонние выгоды, не считаясь с интересами противоположной стороны".

"Мы никогда не отказывались ни от равноправного диалога с европейскими партнерами, ни от поиска путей урегулирования проблем в области безопасности. Не теряем надежды, что рано или поздно увидим в Европе такие политические силы, которые будут способны опираться на собственные национальные интересы, а не на стремление угодить кому-то "за океаном". Тогда и договариваться будет с кем", – говорится в заявлении.

Ранее радио Sputnik сообщало, какую русскую пословицу вспомнил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя уровень отношений между Россией и ЕС.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
Евросоюз
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