Военные расходы Польши достигнут четырех процентов ВВП в 2023 году

Военнослужащие ВС Польши во время Международных военных учений Rapid trident-2016 во Львовской области. 2016 год

ЦАМТО, 30 января. Военные расходы Польши в 2023 году достигнут 4%. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам премьер-министр Матеуш Моравецкий.

На 2022 год оборонный бюджет Польши был запланирован на уровне 2,4% ВВП при стандарте для членов НАТО в 2%. На 2023 год первоначально было предусмотрено его увеличение до 3% ВВП (около 28 млрд. долл.).

"Война на Украине является поводом для того, чтобы вооружаться еще быстрее. Поэтому в этом году мы приложим беспрецедентные усилия – на польскую армию будет выделено 4% ВВП", – сказал М.Моравецкий.

"Это, быть может, будет максимальный уровень долевых расходов на оборону в процентах от ВВП среди всех стран-членов НАТО", – добавил он.