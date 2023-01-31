Киев задумал использовать НАТО против Москвы

GT: Украина намерена спровоцировать прямую конфронтацию между НАТО и Россией

Украина пытается втянуть НАТО в прямое противостояние с Россией, пишет GT. Для нее это единственный шанс на перелом ситуации в свою пользу. Но план провалится, считают эксперты. Запад не позволит использовать себя, а Москва не станет покорно ждать перевооружения Киева.

Опасность "новой мировой войны" в Европе усиливается, говорят китайские военные эксперты. Один высокопоставленный руководитель НАТО заявил, что ведомый США военный блок готов к прямому столкновению с Россией. Недавно Украина и западные страны договорились о проведении переговоров на тему новых поставок оружия, включая ракеты большой дальности и боевые самолеты. По прогнозам экспертов, Москва начнет новое наступление до того, как Киев повысит свою боеспособность на поле боя при помощи натовского вооружения.

Во время интервью португальскому телеканалу RTP TV председатель военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр (Rob Bauer) сказал, что ведомый США альянс готов к прямой конфронтации с Россией. Отвечая на вопрос по этой теме, Бауэр заявил: "Мы готовы". Однако он также подчеркнул необходимое условие развития такого опасного сценария: "НАТО ответит лишь в том случае, если Россия перейдет красную черту и нападет на одного из членов альянса".

В то же время Москва недавно объявила о новых военных успехах в ходе своей спецоперации. Как сообщает ТАСС, село Благодатное возле Соледара на севере Донбасса перешло под контроль российских войск. Об этом в воскресенье рассказал агентству создатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.

Научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн (Cui Heng) сообщил, что после назначения начальника Генерального штаба Валерия Герасимова руководителем специальной военной операции на Украине российская армия стала действовать успешнее. А ВСУ после серии боев понесли большие потери в личном составе и боевой технике.

Бауэр добавил, что военному альянсу под руководством США надо лучше готовиться, так как в настоящее время Москва "владеет военной инициативой". Из-за такой обеспокоенности Киев и западные страны договорились о проведении переговоров на тему новых поставок наступательной боевой техники. Ранее они пришли к соглашению о передаче более современных танков, о чем рассказали аналитики.

Ракеты и самолеты

Как сообщает Associated Press, Украина и ее западные союзники ведут срочные переговоры о возможности поставок ракет большой дальности и военных самолетов. Об этом же в воскресенье заявил советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Подоляк рассказал, что сторонники Киева на Западе понимают, "как идут военные действия", и осознают, что Украина нуждается в самолетах, способных прикрывать обещанные в начале месяца Америкой и Германией бронемашины.

Но выступая на видеоканале Freedom, Подоляк отметил, что некоторые партнеры Украины придерживаются "консервативных позиций" в вопросе поставок оружия "из страха перед изменениями в международной архитектуре".

Китайский военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин (Song Zhongping) считает, что "Киев всегда будет прилагать усилия по втягиванию членов НАТО в прямое столкновение с российскими войсками на Украине". "Наверное, для Киева это единственная возможность переломить сложившуюся ситуацию, — сказал он. — Но Вашингтон не настолько глуп, чтобы дать ему себя использовать. Он сам будет использовать Киев для ослабления Москвы".

Пекинский военный эксперт Вэй Дунсюй (Wei Dongxu) пояснил: "Если Украина со временем получит такую военную технику, как истребители F-16, поставленные членами НАТО, и ракеты большой дальности, а также танки, то она сумеет проводить контрнаступления в некоторых районах, контролируемых российскими войсками". Это может случиться до окончания зимы или уже после прихода весны, добавил он.

Опасность мировой войны

Эксперт Сун сказал, что Россия не станет дожидаться, когда украинские войска примут на вооружение натовское оружие. Она может начать новое масштабное наступление с целью максимального использования имеющихся у нее преимуществ и достижения победы, пока обстановка не осложнилась.

Заявление главы военного комитета НАТО Бауэра о готовности блока к прямой конфронтации с Москвой — это в действительности четкий сигнал Запада о том, что альянс не станет осуществлять прямое вмешательство, пока Россия ограничивает рамки военной операции украинской территорией, говорят эксперты.

Но некоторые члены НАТО, такие как Польша, предпринимают собственные действия по усилению Украины, и это увеличивает неопределенность. Что будет, если Россия в ходе масштабного военного наступления на Украине нанесет большие потери личному составу из стран Североатлантического альянса, спрашивают аналитики.

Другая проблема состоит в том, что если Москва не сможет одержать крупную победу до того, как ВСУ будут в полной мере оснащены натовской военной техникой, то Киев сумеет нанести России большие потери в Крыму и других ее регионах. Тогда Кремлю придется дать мощный ответ, что, несомненно, приведет к новой эскалации, уточнил Сун.

"Как только НАТО осуществит прямое вмешательство, ситуация незамедлительно перерастет в конфронтацию между альянсом и Россией. В этом случае в Европе с большой долей вероятности может разразиться третья мировая война", — продолжил он.

Как отмечают эксперты, поскольку Бауэр сказал, что НАТО готова к прямому столкновению с Россией, понятно, что альянс, как и Москва, задумывается о худшем сценарии.

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь (Zhang Jun) 13 января призвал мировое сообщество создать условия для диалога и переговоров между Россией и Украиной, а также с удвоенными усилиями открывать новые перспективы для достижения мира в 2023 году.

Нынешняя ситуация на Украине — это результат сильнейшего дисбаланса безопасности в Европе, сказал господин Чжан, выступая на брифинге Совета безопасности ООН по Украине. Он отметил, что найти прочное решение, положить конец конфликту и восстановить европейскую архитектуру безопасности можно будет только тогда, когда стороны преодолеют разногласия и сядут за стол переговоров.

Автор: Ян Шэн (Yang Sheng)