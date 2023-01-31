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Польша может передать истребители Киеву только во взаимодействии с НАТО

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Истребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил
Истребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава передаст истребители F-16 Украине только во взаимодействии с Североатлантическим альянсом.

"Как это было несколько месяцев назад в контексте МиГов, так же и любая другая воздушная сила будет реализовываться и, вероятно передаваться в согласовании со странами НАТО", — сообщил Моравецкий.

Ранее Кристоф Хойсген, председатель Мюнхенской конференции по безопасности, высказался за передачу Киеву американских истребителей, либо истребителей советской разработки из старых запасов Германской демократической республики. После того как западные страны заявили о военной помощи Киеву в виде танков, президент Украины Владимир Зеленский стал еще просить самолеты и ракеты, отмечается на сайте его офиса.

Канцлер Германии Олаф Шольц 25 января сообщал, что республика не собирается отправлять на Украину ни боевые самолеты, ни солдат. Берлин, по его словам, будет всячески избегать усиления конфликта между Россией и Украиной.

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Страны
Германия
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Проекты
NATO
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