Столтенберг призвал Сеул оказать Украине военную помощь

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Сеул проинформировал, что Южной Корее необходимо оказать Киеву военную поддержку. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

"Мы призываем Южную Корею взяться за (рассмотрение) конкретной проблемы военной поддержки… Это решение, которое Южная Корея должна принять", - потребовал генсек НАТО.

Он также отметил, что ряд союзников по Североатлантическому альянсу, в частности, Германия, Швеция и Норвегия, ранее отказывались от поставок вооружения участникам конфликтов, но в случае с Украиной изменили позицию.

По словам Столтенберга, военная помощь Украине способна "сформировать условия для прочного мира посредством победы Украины".

В Сеул глава НАТО прибыл 29 января. После встречи генсека НАТО с министром иностранных дел Южной Кореи Пак Чином стороны сделали заявление о необходимости укрепления отношений.

Ранее глава минобороны Южной Кореи Со Ук указал, что его страна "ограничивает помощь летальными системами вооружений".