El País: конфликт на Украине обостряет напряженность между Францией и Германией

По данным издания, СВО также показала разницу в подходах Парижа и Берлина в энергетических и военных вопросах

МАДРИД, 30 января. /ТАСС/. Ситуация вокруг Украины ослабила франко-германский тандем в Европе и привела к обострению напряженности в отношениях между Парижем и Берлином. Об этом пишет в понедельник испанская газета El País.

По ее версии, конфликт на Украине имел два последствия для Франции и Германии. Первое - смещение "центра тяжести" в ЕС к востоку континента. Решение ФРГ разрешить поставку Киеву танков Leopard является последним примером такого изменения баланса сил, считает издание. Второе последствие событий на Украине заключается в том, что сложившаяся ситуация "усугубляет напряженность между ними [Францией и Германией], которая существовала уже ранее", полагает старший политический аналитик Центра европейской политики Софи Порншлегель.

22 января президент Франции и канцлер ФРГ Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц провели встречу, приуроченную к 60-летию межгосударственного договора. Однако саммит завершился без амбициозных для ЕС соглашений или предложений, пишет газета. "Они оба продолжают притворяться лучшими друзьями, когда у них явно есть проблемы, - отметила Порншлегель. - Это довольно лицемерно, зная, что Макрон и Шольц не ладят".

Конфликт на Украине также показал разницу в подходах Парижа и Берлина в энергетических и военных вопросах, считает газета. По ее версии, Макрон не смог установить такую же связь с Шольцем, которая была у него с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель.