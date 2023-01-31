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ЦАМТО

ВМС США приняли эсминец (DDG-120) "Карл М.Левин" класса "Арли Берк"

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Источник изображения: Фото: navalnews.com

ЦАМТО, 30 января. Командование кораблестроения и вооружения ВМС США 26 января объявило о приемке эсминца (DDG-120) "Карл М.Левин" класса "Арли Берк", построенного компанией General Dynamics Bath Iron Works (GD BIW).

Перед поставкой корабль прошел серию ходовых и швартовных испытаний для демонстрации готовности к применению по назначению.

"Карл М.Левин" стал 70-м эскадренным миноносцем класса "Арли Берк" и 38-м эсминцем класса DDG-51, построенным BIW. Закладка киля корабля состоялась 1 февраля 2019 года, спуск на воду – 20 мая 2021 года, крещение – 2 октября 2021 года.

DDG-120 построен BIW в конфигурации "Флай-2A" (Flight IIA) с системой управления оружием "Иджис" Baseline 9, которая включает РЛС AN/SPY-1, систему управления огнем Mk.99, ВПУ Mk.41 и ЗУР SM-3 "Стандарт", обеспечивающие поражение воздушных угроз и баллистических ракет.

Как сообщал ЦАМТО, эсминцы класса "Арли Берк" – это многоцелевые боевые корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач в мирное и военное время, включая урегулирование кризисов, обеспечение господства на море, проецирование военной силы. Корабль способен наносить ракетные и артиллерийские удары по корабельным группировкам и наземным целям, бороться с подводными лодками противника, обеспечивать огневую поддержку подразделений ВС в прибрежной зоне, а также выполнять задачи командования и управления, ПВО/ПРО.

Последним из построенных General Dynamics Bath Iron Works 8 марта 2021 года ВМС США был передан эскадренный миноносец (DDG-118) "Дэниел Инуе" класса "Арли Берк".

В стадии строительства на предприятии General Dynamics Bath Iron Works также находятся эскадренные миноносцы (DDG-122) "Джон Бейзилон", (DDG-124) "Харви С.Барнум", (DDG-126) "Луи Х.Уилсон-младший", (DDG-127) "Патрик Галлахер", (DDG-130) "Уильям Шаретт", (DDG-132) "Квентин Уолш" класса "Арли Берк".

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Mark 41
sm-3
Иджис
Компании
BIW
General Dynamics
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