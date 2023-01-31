Минобороны РФ возьмет на себя обеспечение добровольческих подразделений

Минобороны РФ обеспечит добровольцев вооружением, вещами и продовольствием
МОСКВА, 30 января/ Радио Sputnik. Минобороны РФ обеспечит добровольческие подразделения вооружением, военной техникой и материально-техническими средствами, следует из проекта приказа главы ведомства Сергея Шойгу.
"Определить: порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами; порядок продовольственного, вещевого и иных видов обеспечения, оказания медицинской помощи гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях", – говорится в тексте документа, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В частности, проект приказа предполагает оказание медицинской помощи добровольцам силами Минобороны РФ.
Ранее радио Sputnik рассказало, что Сергей Шойгу утвердил порядок ежемесячной выплаты призванным по мобилизации.