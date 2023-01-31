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РИА Новости

Минобороны РФ возьмет на себя обеспечение добровольческих подразделений

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Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Минобороны РФ обеспечит добровольцев вооружением, вещами и продовольствием

МОСКВА, 30 января/ Радио Sputnik. Минобороны РФ обеспечит добровольческие подразделения вооружением, военной техникой и материально-техническими средствами, следует из проекта приказа главы ведомства Сергея Шойгу.

"Определить: порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами; порядок продовольственного, вещевого и иных видов обеспечения, оказания медицинской помощи гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях", – говорится в тексте документа, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, проект приказа предполагает оказание медицинской помощи добровольцам силами Минобороны РФ.

Ранее радио Sputnik рассказало, что Сергей Шойгу утвердил порядок ежемесячной выплаты призванным по мобилизации.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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