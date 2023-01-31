Директива об отсрочке от мобилизации отцам троих детей продолжает действовать

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил о получении официального ответа Минобороны

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Директива об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации для отцов троих детей младше 16 лет продолжает действовать. Об этом корреспонденту ТАСС в понедельник сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов со ссылкой на официальный ответ Минобороны.

"Комитет получил 26 января 2023 года официальный ответ на свое обращение из Министерства обороны РФ, в котором сообщается, что указания Генерального штаба Вооруженных сил РФ от 4 октября 2022 года свое действие не прекратили", - отметил Картаполов.

Директива Генштаба от 4 октября 2022 года содержит указание военкоматам освобождать от частичной мобилизации отцов троих детей до 16 лет. Ранее депутат Госдумы Нина Останина сообщила со ссылкой на члена СПЧ Ирину Киркору, что в конце декабря в военкоматы якобы была направлена новая директива, прекращающая отсрочку от мобилизации для отцов троих детей. Официального подтверждения этой информации не было. При этом, как заявила сама Киркора, ее источники подтвердили ей "действительность процесса", однако она ждет информацию от Главного мобилизационного управления.

Ранее секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, возглавляющий рабочую группу по вопросам специальной военной операции, уже подчеркивал, что директива Генштаба об отсрочке от мобилизации для отцов троих и более детей "продолжает и продолжит действовать". Он отмечал, что этот вопрос проработан с Минобороны РФ, чтобы "прекратить все спекуляции на эту тему".