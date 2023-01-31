Президент Южной Кореи пообещал генсеку НАТО продолжить помогать Украине

Юн Сок Ёль также надеется на укрепление взаимодействия между альянсом и республикой, в том числе в киберсфере

СЕУЛ, 30 января. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в ходе переговоров в Сеуле с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обещал продолжить оказывать помощь Украине. Об этом в понедельник сообщила представитель администрации южнокорейского лидера Ким Ын Хе.

"Президент заявил, что Республика Корея продолжит вносить свой вклад, где это возможно, в сотрудничестве с международным сообществом для помощи украинскому народу", - привело агентство Yonhap заявление Ким Ын Хе.

Ранее Сеул предоставлял Киеву гуманитарную помощь, но отказывался от поставок летального оружия.

Юн Сок Ёль выразил надежду на укрепление взаимодействия между НАТО и Республикой Корея, в том числе в киберсфере. Столтенберг пригласил южнокорейского лидера на июльский саммит альянса в Литве. Тот ответил, что подумает над предложением. Они также обсудили ядерную проблему Корейского полуострова.

Столтенберг прибыл в Сеул в воскресенье, на выходных он провел переговоры с главой МИД Пак Чином. В понедельник генсек альянса отправится в Японию.