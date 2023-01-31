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Военное обозрение

Германия оплатит поставку ВСУ партии машин разминирования Wisent 1 MC с британским оборудованием

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Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия получит на вооружение специальную технику для прорыва минных полей, поставку обеспечат британская и немецкая компании. Речь идет о немецкой бронированной машине поддержки Wisent 1 MC, оснащенной британскими устройствами для разминирования.

Правительство Германии заказало для ВСУ поставку машин разминирования Wisent 1 MC. Заказ оплатит Берлин, техника должна поступить на Украину до конца года. Количество заказанных машин не раскрывается, однако на сайте немецкого правительства имеется список помощи Украине, в котором говорится о неких "танках для разминирования" в количестве 42 единиц. Немецкая и британские компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) и Pearson Engineering объявили о получении контракта на сборку техники для Украины.

Инженерная машина Wisent 1 MC представляет собой платформу Wisent 1 от Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft с полноразмерной системой разминирования от компании Pearson Engineering, являющейся одним из мировых лидеров по производству устройств для разминирования.

Wisent 1 MC предназначен для создания безопасных маршрутов для танковых колонн, он оснащен полноразмерной системой разминирования и системой разметки полосы движения, позволяющей следовавшим за ним войскам безопасно проходить по расчищенным полосам.

В состав машины входят: шахтный плуг на всю ширину захвата, система разметки полосы движения, дубликатор магнитных подписей, вспомогательная лебедка, кран грузоподъемностью 30 тонн и адаптер высокого подъема, установленный спереди. Баллистическая защита стандарта НАТО 4569 Уровень 5 (25-мм снаряд) и уровень 3 защита от мин (подрыв противотанковой мины фугасного действия с массой заряда 8 кг ВВ).

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Страны
Германия
Украина
Проекты
NATO
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