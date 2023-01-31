У США появилась новая причина поддерживать Украину

Newsweek: США рассчитывают получить титан от Украины для военной промышленности

Титан имеет жизненно важное значение для экономической и национальной безопасности США, пишет Newsweek. Поэтому они очень заинтересованы в поддержке Украины — одного из главных производителей губчатого титана. В случае ее победы американцы получат идеальный источник поставок, отмечает автор статьи.

Дэвид Бреннан

Та поддержка, которую Запад оказывал Украине весь минувший год, неразрывно связала Соединенные Штаты и европейских союзников НАТО с судьбой Киева. Второе наступление президента Владимира Путина на Украину привело к обратному результату, подтолкнув ее еще глубже в объятья евроатлантического сообщества и закрепив стремление Киева стать членом Евросоюза и НАТО.

Сейчас в Соединенных Штатах и союзных странах предпринимаются усилия по выявлению, исследованию и использованию огромных украинских запасов металла, играющего решающую роль в разработке самых передовых военных технологий, которые послужат основой будущей стратегии сдерживания России и Китая.

Титан — это легкий, но чрезвычайно прочный металл, широко используемый в современной военной технике, такой как истребители, вертолеты, военно-морские корабли, танки, ракеты большой дальности и так далее.

Если Украина одержит победу, Соединенные Штаты и их союзники окажутся в очень выгодной позиции для того, чтобы культивировать новый источник поставок титана. Но, если месторождения и заводы по переработке окажутся в руках России, Москва сумеет расширить свое глобальное влияние в области поставок ресурса, стратегическое значение которого продолжает расти.

Жизненно важный товар

Министерство внутренних дел США рассматривает титан как один из 35 полезных ископаемых, имеющих жизненно важное значение для экономической и национальной безопасности страны. При этом более 90% титановой руды Соединенные Штаты импортируют – и не только из дружественных стран.

Америка больше не держит губчатый титан в своих Национальных стратегических запасах, а последний отечественный производитель губчатого титана закрылся в 2020 году.

Украина является одной из семи стран, производящих губчатый титан, который служит основой для металлического титана. В эту же группу входят Китай и Россия – самые крупные стратегические соперники Америки.

По данным Геологической службы США, в прошлом году Китай произвел более 231 тысяч тонн губчатого титана – это около 57% мировых объемов. Второе место заняла Япония с 17%, а третье – Россия с 13%. Казахстан произвел почти 18 тысяч тонн, а Украина – более четырех тысяч тонн.

Использование Москвой энергоносителей в военных целях породила в Вашингтоне и других столицах стран НАТО страх, что Кремль может однажды заморозить экспорт титана, а это поставит оборонную и аэрокосмическую отрасли в чрезвычайно затруднительное положение.

Зависимость Запада от российского титана привела к тому, что этот металл до сих пор не попал в пакеты санкций, которые Соединенные Штаты и Евросоюз ввели против Москвы.

Аэрокосмический гигант Boeing сохраняет свое совместное предприятие с российской корпорацией "ВСМПО-Ависма" – крупнейшим в мире экспортером титана, – хотя после начала российской спецоперации на Украине он все же заморозил заказы. Другие компании, такие как европейская корпорация Airbus, продолжают закупать титан у ВСМПО.

Один источник из американской оборонной промышленности, попросивший не называть его имени, сказал в беседе с репортерами Newsweek, что титан – "это ключевое слабое место".

"Мы говорим о нашей способности производить больше самолетов, мы говорим о нашей способности производить боеприпасы. Там везде используется титан, и мы позволили себе попасть в зависимость от иностранных поставщиков. Прежде Россия была одним из таких ключевых поставщиков".

Эксперты по национальной безопасности и сторонники Украины в Конгрессе США все чаще призывают политиков обратить взоры на восток. В прошлогоднем ежегодном законопроекте об оборонных расходах Госдепартаменту было поручено изучить "возможность использования поставок титана с Украины в качестве потенциальной альтернативы китайским и российским поставкам".

"На Украине находятся действительно значительные запасы редкоземельных минералов, и, если мы правильно разыграем наши карты, она может стать весьма привлекательной альтернативой российским и китайским поставщикам, от которых в настоящее время мы сильно зависим", –сказал один из сотрудников Конгресса, тоже пожелавший сохранить свое имя в тайне, в интервью Newsweek.

"Поскольку на Западе все чаще ведутся споры о том, почему в наших интересах продолжать поддерживать Украину, я думаю, что это один из аргументов, который теперь вы начнете слышать все чаще", – добавил он.

Военные трофеи

Объясняя причины специальной военной операции на Украине, президент России Владимир Путин и его союзники выдвинули огромное множество аргументов. Захват украинских месторождений губчатого титана не является одной из основных целей Кремля, однако он все же принесет Москве немалую выгоду.

По данным Геологической службы США, уровень запасов титана в России относительно низкий, и в 2021 году Украина фактически была основным источником импорта титана.

Основная часть боевых действий ведется на востоке и юге Украины, где находятся минеральные богатства на триллионы долларов. В первые месяцы своей спецоперации российские войска заняли как минимум два месторождения титановой руды.

Еще до начала своей военной кампании в феврале прошлого года Москва пыталась заполучить контроль над титановыми запасами посредством целой сети коррумпированных олигархов, чиновников и агентов разведки, действовавших на Украине.

Бизнесмен Дмитрий Фирташ, ныне живущий в изгнании в Австрии, был вынужден в 2021 году продать свою 49-процентную долю в Запорожском титано-магниевом комбинате – единственном в Европе производителе губчатого титана – после того, как его обвинили в продаже титана в Россию для использования в военных целях. В январе 2022 года Фирташ продал титановый завод в Крыму фирме "Русский титан".

Андрей Бродский, генеральный директор украинской компании по производству титана "Велта", рассказал в беседе с Newsweek, что этот металл жизненно важен для того, чтобы Россия могла продолжать свою военную кампанию.

"В ракетах, которые почти каждый день летят в сторону Украины, очень высокое содержание титана", – пояснил он. По его словам, Москва может столкнуться со "значительной нехваткой современного высокоточного оружия", если не сможет обеспечить новые поставки титана.

Если Соединенные Штаты получат беспрепятственный доступ к украинскому титану, это поможет им в их тлеющем конфликте с Китаем, который, как полагают эксперты, станет основным конфликтом XXI столетия.

По словам источника, титан необходим для создания оружия, которое поможет сдерживать Пекин. "Полагаю, китайцы, к сожалению, довольно хорошо осведомлены о состоянии американской военно-промышленной базы и о ее слабых местах".

Он добавил, что сейчас дискуссии на эту тему набирают обороты в Вашингтоне. "Конечно же, они пока ограниченные, и они не привлекают к себе такого же внимания, как насущные военные нужды Украины, однако это то, на чем мы намереваемся сосредоточиться".

Источник из оборонной отрасли отметил, что, вероятно, потребуется вмешательство Белого дома, чтобы ускорить этот процесс. "Ничто так не приводит в чувство, как кризис, и мне кажется, что Соединенные Штаты привыкли поступать именно так".

"Тем дискуссиям, которые начинаются на самом низком уровне, порой требуется немало времени, чтобы просочиться на более высокие уровни, и я полагаю, что именно это сейчас и происходит. Я думаю, что люди, несущие ответственность за такие вещи, как выполнение требований Закона о военном производстве, понимают, что им придется решать, что делать с поставками титана".

"Они понимают, что им необходимо рассматривать такие источники, как Украина. Но я не думаю, что они уже получили командный сигнал с самого верха – от министра обороны, госсекретаря или от Белого дома".

Привлечение Украины

Украине предстоит проделать пугающий объем работы по восстановлению страны и привлечению западных инвесторов в связи с тем, что она стремится закрепить свое место в евроатлантическом сообществе. По некоторым оценкам, на восстановление страны потребуется потратить около триллиона долларов.

Киев надеется, что титановая индустрия станет одной из тех отраслей, которые помогут привлечь иностранные деньги и обеспечить ту политическую защиту, которая приходит вместе с ними.

"Сегодня у нас есть титан, у нас есть литий – оба эти элемента пользуются огромным спросом, и в будущем потребность в них вырастет еще больше, – сказал экономический советник Зеленского Олег Устенко в интервью Newsweek. – Насколько я понимаю, большая часть этих запасов еще не разрабатывается. Возможности для бизнеса в этом секторе по-настоящему огромны".

"Это важно с точки зрения повышения стабильности в глобальной системе и глобальных поставках этих продуктов. Мы действительно видим свою роль не только в Евросоюзе, но на мировом уровне. Я уверен, что Украина могла бы играть по-настоящему важную роль. Но опять же, для этого нам нужно, чтобы конфликт закончился".

Стивен Блэнк (Stephen Blank), старший научный сотрудник Института исследований внешней политики и бывший профессор Армейского военного колледжа США, сказал Newsweek, что Украина сможет поставлять на Запад значительные объемы титана спустя всего несколько месяцев после окончания конфликта, когда бы это ни случилось.

"Им придется восстанавливать страну сверху донизу, а это, если задуматься, отличная возможность для инвесторов", – сказал Блэнк, добавив, что, чтобы раскрыть весь потенциал, потребуется поддержка со стороны правительств в Киеве и Вашингтоне.

"Позиция государства будет играть значительную роль. Правительства должны будут подавать сигналы о том, что инвестировать действительно можно. Если Киев согласится, тогда вы увидите колоссальный рывок вперед", – добавил Блэнк.

Украинская титановая отрасль, развитию которой многие годы мешала коррупция, отчаянно нуждается в инвестициях. По словам Бродского, "Велта" является одной из фирм, которые ищут "стратегических партнеров", чтобы строить новые заводы как на Украине, так и за рубежом.

"Велта" уже работает над новым предприятием в Чешской Республике, где она собирается продемонстрировать свой инновационный метод под названием Velta Ti Process. По словам представителей компании, этот метод позволяет производить титановый порошок с меньшими затратами и существенно меньшим ущербом для окружающей среды.

Как сказал Бродский, иностранные инвесторы уже проявляют "большой интерес", и компания надеется, что к осени чешский завод будет запущен. Это позволит доказать, что титановый порошок компании "Велта" можно использовать для штамповки и 3D-печати аэрокосмических деталей.

Бродский добавил, что такие же заводы можно будет построить и в Соединенных Штатах. "Очевидно, что Соединенные Штаты должны обеспечить себе устойчивые поставки титана и что им нужны какие-то предприятия на их территории. Это могут быть даже совместные украинско-американские предприятия, в которых Украина станет источником технологий".

"Это однозначно требует инвестиций и серьезного внимания с нашей стороны, – сказал упомянутый выше сотрудник Конгресса США. – Но в долгосрочной перспективе будет хорошо, если мы сумеем создать устойчивый канал поставок из такой дружественной страны, как Украина".