Войти
ТАСС

WP: Украина получит танки Abrams в конце 2023 или начале 2024 года

350
0
0
Танки Abrams
Танки Abrams.
Источник изображения: AP Photo/ Mindaugas Kulbis

По данным издания, их построят по специальному заказу

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. США передадут Киеву танки Abrams в конце 2023 года или начале 2024 года.  Об этом в субботу написала газета The Washington Post.

Издание поясняет, что 31 танк, о поставках которых на Украину ранее объявил президент США Джо Байден, не может быть направлен из запасов США, а будет построен по специальному заказу и передан ВСУ "в конце этого года или в следующем".

По словам представителя Пентагона, с которым поговорила газета, эти танки в стандартной комплектации, применяемой американскими военными, оборудованы засекреченными элементами брони, включающими обедненный уран. Из опасений, что эти технологии могут в конечном счете попасть в руки Москвы, Вашингтон до последнего сопротивлялся идее отправить Abrams на Украину.

25 января власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В свою очередь правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт. Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении передать Киеву танки сообщили 25 января в оборонных ведомствах Норвегии и Словакии, а ранее о решении предоставить Украине танки заявляли власти Великобритании, Польши и Франции. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Норвегия
Польша
Россия
Словакия
США
Украина
Франция
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
Похожие новости
31.01.2023
Французский генерал призвал не поставлять танки Киеву, так как это ослабит армию Франции
30.01.2023
WP: объявление о поставках Abrams Киеву было прикрытием для отправки немецких танков
27.01.2023
Байден рассказал, зачем США отправили Украине танки Abrams
27.01.2023
Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине 31 танка Abrams
27.01.2023
Генералы США и Украины обсудили военную помощь Киеву
27.01.2023
Ведущая фракция Европарламента призвала к переводу экономики ЕС на военные рельсы
26.12.2016
"Вступая в бой, он обеспечивает победу" (Aftonbladet, Швеция)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.01 19:59
  • 43264
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 31.01 19:47
  • 44
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 31.01 19:18
  • 1
Вся правда о ядерном ударе. Спасут ли нас бомбоубежища
  • 31.01 19:17
  • 1
В академии РВСН заявили, что ракетный комплекс "Авангард" стал прорывом
  • 31.01 18:01
  • 2372
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.01 18:01
  • 2
Удар тактическим ядерным зарядом по сорокатысячной группировке ВСУ под Запорожьем становится все более реальным
  • 31.01 15:54
  • 1
В Японии попытались разобраться в российских истребителях. Вот что вышло
  • 31.01 15:53
  • 1
Российско-белорусские учебные центры совместной подготовки – важный аспект боевого потенциала вооружённых сил  Союзного государства
  • 31.01 14:10
  • 0
Тихановская дала свое молчаливое согласие на утилизацию «белорусских» наемников на Украине
  • 31.01 10:08
  • 3
Президент РФ пообещал работникам оборонки отсрочку от призыва
  • 31.01 09:56
  • 3
ВС РФ поразили «русским HIMARS» стратегический объект ВСУ под Артемовском
  • 30.01 15:12
  • 0
Российско-белорусские учебные центры совместной подготовки – важный аспект боевого потенциала вооружённых сил Союзного государства
  • 30.01 12:55
  • 3
Сергей Чемезов: России надо навсегда забыть о "боингах" и "эйрбасах"
  • 30.01 10:03
  • 2
Какая дальняя авиация нужна стране
  • 30.01 06:00
  • 10
В России захотели увеличить количество спутников