WP: Украина получит танки Abrams в конце 2023 или начале 2024 года

По данным издания, их построят по специальному заказу

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. США передадут Киеву танки Abrams в конце 2023 года или начале 2024 года. Об этом в субботу написала газета The Washington Post.

Издание поясняет, что 31 танк, о поставках которых на Украину ранее объявил президент США Джо Байден, не может быть направлен из запасов США, а будет построен по специальному заказу и передан ВСУ "в конце этого года или в следующем".

По словам представителя Пентагона, с которым поговорила газета, эти танки в стандартной комплектации, применяемой американскими военными, оборудованы засекреченными элементами брони, включающими обедненный уран. Из опасений, что эти технологии могут в конечном счете попасть в руки Москвы, Вашингтон до последнего сопротивлялся идее отправить Abrams на Украину.

25 января власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В свою очередь правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт. Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении передать Киеву танки сообщили 25 января в оборонных ведомствах Норвегии и Словакии, а ранее о решении предоставить Украине танки заявляли власти Великобритании, Польши и Франции.