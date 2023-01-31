На вооружение ВСУ поступили американские бронемашины BATT UMG

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На вооружение украинской армии поступили новые бронемашины BATT UMG, изготовленные американской компанией TAG. Предположительно, эти бронемашины были приобретены украинскими властями, а не переданы в рамках военной поддержки.

В июне прошлого года стало известно, что американская компания The Armored Group получила заказ на производство партии подобной техники общей стоимостью около 23,2 миллиона долларов. Согласно условиям сделки, 100 бронеавтомобилей BATT UMG, которые должны были доставить в неназванную восточноевропейскую страну.

По словам исполнительного вице-президента компании Бо Гейли, эти транспортные средства "предназначены для страны, вооруженные силы которой защищают право определять будущее своей нации". Исходя из этой формулировки, предположительно техника предназначена для поставок на Украину.

Кроме того, в июне украинский государственный концерн "Укроборонпром" заявлял о заключении контракта, включающего закупку до 500 единиц бронированных машин зарубежного производства. Однако, представители концерна не уточнили, в какой именно стране будут приобретены бронемашины.

Бронемашина BATT UMG оснащается системами наблюдения и связи военного стандарта. Машина произведена на коммерчески доступной гражданской платформе, которая затем была модифицирована в соответствии со стандартами TAG по выживаемости в зонах вооруженных конфликтов.

Бронеавтомобиль BATT UMG выпускается на гражданском шасси Ford F550 и предназначается для использования в войсках спецназа, пограничной охраны и полиции. Бронеавтомобиль производится в нескольких конфигурациях: машина для транспортировки спецназа, автомобиль управления и медицинский эвакуатор. В стандартной комплектации бронеавтомобиль вмещает 10 человек. Уровень защиты B6/B7 - 7.62x51mm/M80 Nato Ball и 7.62x51mm с бронебойной пулей.