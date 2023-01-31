Китайский эксперт заявил о попытках Украины напрямую столкнуть НАТО с Россией

Сун Чжунпин считает, что "это, вероятно, единственный способ для Киева переломить нынешнюю ситуацию"

ПЕКИН, 30 января. /ТАСС/. Украина старается сподвигнуть своих союзников из НАТО напрямую воевать с Россией, чтобы изменить ход конфликта. Такое мнение газете Global Times в воскресенье высказал китайский военный эксперт Сун Чжунпин.

"Киев будет постоянно прилагать усилия, чтобы подтолкнуть своих союзников из НАТО к прямым боевым действиям с российскими войсками на Украине, поскольку это, вероятно, единственный способ для Киева переломить нынешнюю ситуацию", - предположил Сун Чжунпин.

Он добавил, что Вашингтон не позволит использовать себя так, но продолжит использовать Киев для подрыва положения Москвы.

Комментируя планы поставок танков и другого вооружения Украине, Сун Чжунпин сказал, что "Россия не будет ждать и смотреть, как украинские войска будут вооружаться натовским оружием".

"Если НАТО будет вмешиваться более непосредственно, то ситуация сразу же превратится в конфронтацию между альянсом и Россией, и начало третьей мировой войны в Европе станет событием с высокой вероятностью", - сказал эксперт.

25 января власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В свою очередь правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт.