Министр обороны Украины заявил о планах начать применять западные танки весной

По словам Алексея Резникова, из обещанных поставок ВСУ намерены сформировать минимум два танковых батальона, которые будут использованы для "продолжения контрнаступления"

ОТТАВА, 30 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, начнут использовать западные танки в военных действиях весной. Об этом министр обороны Алексей Резников сообщил в воскресенье в интервью канадскому телеканалу CBC.

"Я надеюсь, что мы начнем использовать их, вероятно, весной", - сказал он. По словам министра, из обещанных западными странами поставок ВСУ намерены сформировать минимум два танковых батальона, которые будут использованы, "чтобы продолжить контрнаступление".

Резников выразил уверенность, что страны Запада продолжат поставлять Киеву танки и впредь. "Это [объявление о поставках танков] - не конец истории, а только ее начало", - считает он.

25 января власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В свою очередь правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт. Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении передать Киеву танки сообщили 25 января в оборонных ведомствах Норвегии и Словакии, а ранее о решении предоставить Украине танки заявляли власти Великобритании, Польши и Франции.