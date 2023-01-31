Польский танк PT-91 Twardy превосходит лишь экспортные Т-72 ранних моделей

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Польское руководство приняло окончательное решение о передаче вооруженным формированиям киевского режима шести десятков основных боевых танков PT-91 Twardy.

Как сообщает "РГ: русское оружие", этого количества достаточно, чтобы восполнить потери двух батальонов.

Ранее сообщалось, что Варшава намерена поставить танки Т-72 и БМП-1 для формирования новой общевойсковой бригады. О возможной поставке "девяносто первых" впервые заговорили еще в середине лета прошлого года. Украинские источники утверждали, что поляки готовы прислать к уже подаренным двум сотням Т-72М, Т-72М1 и Т-72М1R еще и боевые машины собственной разработки. Однако что-то не заладилось, и о Twardy вспомнили только сейчас, когда ВСУ в спешке занялись пополнением уже потрепанных в боях частей и формированием новых ударных корпусов.

PT-91 Twardy по своим тактико-техническим характеристикам превосходят экспортные Т-72 ранних моделей. На них установлена более совершенная система управления огнем с тепловизором первого поколения, 850-сильный двигатель S-12U, являющийся аналогом российского В-84, навесная динамическая защита ERAWA.

Однако по современным меркам этот танк уже считается устаревшим, и его планируется заменить американскими Abrams M1A1 FEP, М1А2 SEP v.3 и южнокорейскими K2 Black Panther. Соответственно, можно предположить, что шестьдесят единиц - это только первая партия, планируемая к передаче.

Несмотря на большое желание главарей боевиков получить больше западной техники, из-за значительных потерь они не планируют отказываться и от машин советской разработки. Поэтому также в Чехии срочно выполняется заказ на 120 модернизированных Т-72M1 Tomas.