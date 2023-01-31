В КНДР заявили о планах Столтенберга создать "азиатскую версию" НАТО

В Пхеньяне также считают, что генсек Североатлантического альянса в ходе визитов в Сеул и Токио попытается их убедить поставить военную технику Киеву

СЕУЛ, 30 января. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Республику Корея и Японию преследует цель создания "азиатской версии" Североатлантического альянса, а также, вероятно, будет стараться убедить обе страны поставить военную технику Украине. Такое мнение выразил сотрудник научного общества международной политики КНДР Ким Дон Мён, чье мнение приводит в понедельник агентство ЦТАК.

"Вызывает нарастающую озабоченность сам факт, что высокопоставленный начальник военной организации, превратившей Украину в поле опосредованной войны, прилетает не на театр своих военных действий, а в расположенный на большом отдалении Азиатско-Тихоокеанский регион. Главное намерение возглавляемой США НАТО состоит в том, чтобы создать азиатскую версию альянса, служащую поддержанию гегемонии и порядка в сговоре с вассальными силами", - отметил Ким Дон Мён.

"Можно не сомневаться, что генсек НАТО, который посетит Южную Корею и Японию именно в то время, когда в украинских событиях грядет новый этап из-за решения США и Запада о поставках Киеву танков, будет непрерывно внушать им "версию об угрозе со стороны Китая", подчеркивая необходимость создания "азиатской версии НАТО". При этом он по всей видимости намерен оказать давление на Южную Корею и Японию за их пассивность в оказании военной помощи Украине. То, что военная техника Южной Кореи и Японии появится на украинском поле боя, - это лишь вопрос времени", - заключил эксперт.

Столтенберг на минувших выходных посетил Южную Корею, где провел несколько двусторонних встреч с руководством страны. После этого он направился в Токио. Визит генсека НАТО в Япония продлится с 30 января по 1 февраля. В программе поездки - встреча с премьер-министром Фумио Кисидой.