Rheinmetall планирует значительно расширить производство боеприпасов

Как сообщило информационное агентство "Reuters" в материале Sabine Siebold и Anneli Palmen "Rheinmetall eyes boost in munitions output, HIMARS production in Germany" ("Rheinmetall рассматривает значительное увеличение производства боеприпасов и организацию производства HIMARS в Германии"), немецкая оборонная группа Rheinmetall готова значительно увеличить производство танковых и артиллерийских боеприпасов, чтобы удовлетворить высокий спрос на них на Украине и на Западе, и может начать производство реактивных систем залпового огня HIMARS в Германии. Об этом заявил агентству "Reuters" генеральный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер.

155-мм снаряды и заряды производства Rheinmetall Denel Munition (RDM) - южноафриканского отделения группы Rheinmetall AG (с) Paolo Valpolini

Армин Паппергер сделал эти заявления за несколько дней до того, как руководители оборонной промышленности Германии должны впервые встретиться с новым немецким министром обороны Борисом Писториусом, хотя точная дата встречи еще не объявлена.

Этой встречей Писториус намеревается начать переговоры о том, как ускорить закупку оружия и увеличить поставки боеприпасов в долгосрочной перспективе после того, как почти год безвозмездной передачи оружия Украине истощил запасы немецких вооруженных сил.

Rheinmetall производит целый спектр оборонной продукции, но, вероятно, наиболее известна производством 120-мм пушки для танка Leopard 2.

"Мы можем производить 240 000 танковых боеприпасов (120-мм) в год, что больше, чем нужно всему миру", - сказал Паппергер в интервью агентству "Reuters".

Он добавил, что мощности по производству 155-мм артиллерийских снарядов могут быть увеличены до 450 000 - 500 000 в год, что сделает Rheinmetall крупнейшим производителем обоих видов боеприпасов.

По словам Паппергера, в 2022 году Rheinmetall произвела, соответственно, от 60 000 до 70 000 снарядов для танков и для артиллерийских орудий, заявив, что производство может быть немедленно увеличено.

Спрос на эти боеприпасы резко вырос после вторжения России на Украину в феврале прошлого года не только из-за их массового применения на поле боя, но и из-за того, что западные военные пополняют свои собственные запасы, готовясь к тому, что они считают возросшей угрозой со стороны Москвы.

Паппергер сказал, что новая производственная линия для боеприпасов среднего калибра, которые используются, например, в [35-мм] немецких зенитных самоходных установках Gepard на Украине, будет запущена к середине года.

Германия в течение нескольких месяцев пыталась найти новые боеприпасы для ЗСУ Gepard, которые ее собственные военные списали в 2010 году.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНИЯ HIMARS В ГЕРМАНИИ?

В то же время Rheinmetall ведет переговоры с Lockheed Martin, американской корпорацией, производящей реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), которые активно используются украинскими войсками, сказал Паппергер.

"На Мюнхенской конференции по безопасности мы хотим заключить соглашение с Lockheed Martin о запуске производства HIMARS (в Германии)", - сказал он, имея в виду ежегодное собрание политических и оборонных лидеров в середине февраля.

"У нас есть технологии для производства боевых частей, а также ракетных двигателей, и у нас есть автомобили для размещения пусковых установок", - сказал Паппергер, добавив, что сделка может повлечь за собой инвестиции в размере нескольких сотен миллионов евро, из которых Rheinmetall профинансирует большую часть.

Rheinmetall также рассматривает возможность запуска нового порохового завода, возможно, в восточногерманской земле Саксония, но инвестиции в размере от 700 до 800 млн евро должны быть профинансированы правительством в Берлине, сказал он.

"Государство должно инвестировать, а мы вносим свои технологические ноу-хау. Взамен государство получает долю в заводе и прибыль, которую он получает", - предположил Паппергер.

"Это инвестиция, которая невозможна для отрасли сама по себе. Это инвестиция в национальную безопасность, и поэтому нам нужно федеральное государство", - сказал он.

Он отметил, что завод необходим, так как дефицит в производстве специальных порохов может оказаться узким местом и затормозить усилия по наращиванию выпуска танковых и артиллерийских снарядов.

За несколько дней до встречи с новым немецким министром обороны, Паппергер настаивал на увеличении оборонного бюджета Германии.

"51 миллиард евро в оборонном бюджете не хватит, чтобы закупить все необходимое. А деньги из специального фонда в 100 миллиардов евро уже выделены - и частично съедены инфляцией", - сказал он.

"100 миллиардов евро звучат как гигантская сумма, но на самом деле нам понадобится пакет в 300 миллиардов евро, чтобы заказать все необходимое", - добавил он, отметив, что специальный фонд в 100 млрд евро не включает закупки боеприпасов.

По словам источника в министерстве обороны Германии, еще до вторжения России на Украину Германии не хватало 20 млрд евро для достижения целевых показателей НАТО по накоплению боеприпасов.

По оценкам Паппергера, чтобы восполнить нехватку боеприпасов, Бундесверу потребуется инвестировать от трех до четырех миллиардов евро в год.

В переговорах с новым министром обороны, глава Rheinmetall надеется на поворот к более устойчивому долгосрочному планированию закупок в Германии, рассчитанному на несколько лет вперед, поскольку промышленность нуждается в более ясном прогнозировании условий работы.

"То, что мы делаем в данный момент, на самом деле является военным запасом: в прошлом году мы заранее профинансировали от 600 до 700 млн евро на продукцию", - сказал Паппергер. - "Надо уйти от этого антикризисного управления - того антикризисного управления, когда ты закупаешь (сырье и прочее) без контракта - и переходить на обычную рутинную работу".

В другом материале агентства "Reuters" сообщается, что генеральный директор группы Rheinnmetall AG Армин Паппергер заявил, что ожидает роста продаж группы до 11-12 млрд евро в 2025 году. В 2022 году продажи Rheinnmetall, по предварительным прогнозам, составили 6,5 млрд евро. "В 2022 году у нас был очень хороший год, рекордный год", - сказал Паппергер, - "Мы приближаемся к объему портфеля заказов в размере 30 млрд евро, и я ожидаю увидеть портфель заказов в размере 40 млрд евро в следующем году".

Генеральный директор группы Rheinnmetall AG Армин Паппергер, 27.01.2023 (с) Jana Rodenbusch / Reuters