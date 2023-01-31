Войти
РИА Новости

Рябков предупредил о последствиях игры с поставками оружия Киеву

374
0
+1
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Рябков: циничная игра с поставками оружия Киеву плохо закончится для тех, кто в нее играет

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Игры с поставками оружия Киеву плохо закончатся для тех, кто в них играет, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.

"Очевидно, что США не только главный дирижер во всем этом украинском кризисе, но и его основной выгодоприобретатель. Среди прочего, в Вашингтоне рассматривают Украину в качестве испытательного полигона для изделий своего военно-промышленного комплекса, где обкатываются различные системы вооружений и способы их применения, включая современные, весьма дальнобойные, и все это испытывается, что называется, на предмет сопротивляемости российскому оружию", — сказал Рябков.

Он пояснил, что, изымая у союзников военную технику и отправляя ее "на утилизацию" на украинский театр военных действий, американцы рассчитывают навязать европейцам новые, многомиллиардные контракты на закупку своей продукции военного назначения.

"Вот такая циничная игра, которая, мы уверены, плохо закончится для тех, кто в нее сейчас самозабвенно играет", — добавил замминистра.

На этой неделе немецкое правительство после долгих обсуждений согласилось передать Украине танки Leopard 2. Планируется сформировать два батальона, а на первом этапе это будет рота из 14 машин из запасов бундесвера. По словам министра обороны Бориса Писториуса, танки могут прибыть на Украину в конце марта. Президент США Джо Байден также объявил, что его администрация предоставит Украине три десятка M1 Abrams американского производства. Но позже в Белом доме уточнили, что это займет много месяцев — возможно, до конца года.

В Киеве же говорят, что ВСУ нужны сотни танков. По словам Зеленского, количество боевых машин и сроки поставок играют важнейшую роль.

Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
Похожие новости
26.01.2023
Нацгвардия США допустила обучение ВСУ применению Abrams в случае их поставки Киеву
20.01.2023
В Белым доме назвали поставки конкретных вооружений Киеву суверенным решением стран
21.09.2022
"Прорыв" на ответ НАТО. Новейшие танки Т-90М усилят западные рубежи России
28.06.2021
На Украине заявили о превосходстве секретной «Ноты» над российской «Арматой»
02.11.2018
Учения или шоу? В Латвии прошли "масштабные" маневры Iron Tomahawk-2018
30.03.2015
Россия вновь диктует моду в танкостроении
07.04.2014
Осторожно: "статистика" SIPRI
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.01 19:59
  • 43264
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 31.01 19:47
  • 44
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 31.01 19:18
  • 1
Вся правда о ядерном ударе. Спасут ли нас бомбоубежища
  • 31.01 19:17
  • 1
В академии РВСН заявили, что ракетный комплекс "Авангард" стал прорывом
  • 31.01 18:01
  • 2372
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.01 18:01
  • 2
Удар тактическим ядерным зарядом по сорокатысячной группировке ВСУ под Запорожьем становится все более реальным
  • 31.01 15:54
  • 1
В Японии попытались разобраться в российских истребителях. Вот что вышло
  • 31.01 15:53
  • 1
Российско-белорусские учебные центры совместной подготовки – важный аспект боевого потенциала вооружённых сил  Союзного государства
  • 31.01 14:10
  • 0
Тихановская дала свое молчаливое согласие на утилизацию «белорусских» наемников на Украине
  • 31.01 10:08
  • 3
Президент РФ пообещал работникам оборонки отсрочку от призыва
  • 31.01 09:56
  • 3
ВС РФ поразили «русским HIMARS» стратегический объект ВСУ под Артемовском
  • 30.01 15:12
  • 0
Российско-белорусские учебные центры совместной подготовки – важный аспект боевого потенциала вооружённых сил Союзного государства
  • 30.01 12:55
  • 3
Сергей Чемезов: России надо навсегда забыть о "боингах" и "эйрбасах"
  • 30.01 10:03
  • 2
Какая дальняя авиация нужна стране
  • 30.01 06:00
  • 10
В России захотели увеличить количество спутников