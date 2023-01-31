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ТАСС

Джонсон рассказал о своем разговоре с Путиным перед началом спецоперации

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Борис Джонсон
Борис Джонсон.
Источник изображения: Ukrainian Presidential Press Office via AP

По словам бывшего премьера Великобритании, президент РФ пытался "внушить ему страх" в ответ на предупреждения о недопустимости начала СВО

ЛОНДОН, 30 января. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Великобритании (2019-2022) Борис Джонсон обнародовал подробности своего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным перед началом российской специальной военной операции на Украине в феврале прошлого года.

По словам Джонсона, которые в воскресенье вечером приводят газеты The Telegraph и Daily Mail, Путин в ходе "очень долгого и максимально экстраординарного телефонного разговора" пытался внушить страх британскому премьеру в ответ на его предупреждения о недопустимости начала операции. "Он сказал: "Борис, вы говорите, что Украина не вступит в НАТО в скором времени. О каком именно времени идет речь?" И я сказал: "Она не вступит в НАТО в обозримом будущем. Вы прекрасно это знаете", - поделился воспоминаниями экс-премьер.

Джонсон добавил, что в разговоре с Путиным дал понять, что начало военных действий со стороны РФ против Украины станет "полной катастрофой", приведет к западным санкциям против РФ и приближению НАТО к российским границам, а Киев сможет рассчитывать на поддержку Лондона. По словам британского политика, вступление Украины в НАТО было маловероятным, поскольку против этого выступали Франция и ФРГ.

Соответствующие подробности были озвучены Джонсоном в трехсерийном документальном фильме "Путин против Запада" (Putin vs the West), первый эпизод которого будет показан вещательной корпорацией Би-би-си вечером 30 января.

Упомянутый им телефонный разговор состоялся 2 февраля после визита британского премьер-министра на Украину. Согласно пресс-службе Кремля, Путин в беседе отметил неготовность НАТО адекватно реагировать на российские озабоченности по гарантиям безопасности. В Кремле отметили, что в целом был проведен достаточно подробный обмен мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и ситуации по обеспечению долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности РФ.

В заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10 по итогам переговоров Джонсона и Путина отмечалось, что лидеры согласились с тем, что ухудшение ситуации на Украине не отвечает ничьим интересам. В нем говорилось, что Джонсон указал, что "любое дальнейшее российское вторжение на украинскую территорию стало бы трагическим просчетом", и подчеркнул, что в соответствии с политикой "открытых дверей" НАТО "все европейские демократии имеют право стремиться к членству в НАТО, это право полностью относится к Украине". 

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Путин Владимир
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