В Японии попытались разобраться в российских истребителях. Вот что вышло

Yahoo News Japan: в Японии рассказали об отличиях российских истребителей

Много стран мира поставили на вооружение истребители конструкторского бюро "Сухой", пишет Yahoo News Japan. Однако разобраться в их моделях — задача не из простых. Ошибаются даже профессионалы.

Разве они не все одинаковые? Как их различать?

"Фланкер" — это не одна модель

10 января 2023 года истребители Су-30МКИ ВВС Индии прилетели в Японию на совместные учения. Этот истребитель известен на Западе под кодовым названием "Фланкер", но такое прозвище носят и другие модели.

Например, хорошо известны Су-27, Су-33 и даже Су-35 (Су-35С). Тем не менее, как свидетельствуют разные номера моделей, материалы компонентов и электроника у них совершенно разные, хотя внешне самолеты похожи.

Более того, модификации привели к появлению новых номеров, например, Су-27М. Экспортному варианту этого истребителя когда-то дали название Су-35, а вновь разработанный Су-35, являющийся усовершенствованной версией Су-27, в некоторых случаях называют Су-35С. То есть разобраться во всех модификациях весьма непросто.

В зависимости от типа в некоторых случаях модель можно определить по внешнему виду, например, по добавленным небольшим крыльям.

Но некоторые могут подумать, что все они одинаковые, поэтому давайте рассмотрим отличительные особенности каждого наиболее распространенного типа.

Су-27 — родоначальник семейства "Фланкер"

Термин "Фланкер" обычно применяют к Су-27, который впервые поднялся в воздух в СССР в 1970-х годах и был принят на вооружение в 1980-х годах. Кстати, в СССР ему дали прозвища "Сушка" и "Сухарь".

Его отличают фюзеляж, интегрированный с основными крыльями, что характерно и для более поздних разработок, и два больших вертикальных хвоста. На первый взгляд может показаться, что он схож с американским истребителем F-15 Eagle, который стоит на вооружении сил воздушной самообороны Японии.

Есть также тип Су-33, предназначенный для использования на авианосцах. У него складывающиеся основные крылья и дополнительные небольшие крылья, канарды, слева и справа сразу за кабиной пилота.

В Японию прилетели Су-30 ВВС Индии!

Серия Су-30 была разработана на основе двухместного варианта Су-27. Экспортные спецификации несколько различаются в зависимости от страны-получателя. При этом у Су-30МКИ ВВС Индии есть канарды. Помимо Индии, самолет эксплуатируют еще 13 стран, включая Китай, Малайзию и Вьетнам.

Кроме канардов, отличие этой модели от Су-27 также заключается в форме сопел двигателей. Су-30 и более поздние версии оснащены соплами с трехмерным дефлектором тяги, в то время как у Су-27 они фиксированные.

Кстати, не все Су-30 двухместные. Су-30КИ ВВС Индонезии — одноместные.

У Су-35 (Су-35С) не такой фюзеляж, как у Су-27М (Су-35)

Су-35, который совершил первый полет в 2008 году и поступил на вооружение в 2014 году, является последней версией семейства "Фланкер". Поэтому в настоящее время он эксплуатируется только российскими и китайскими ВВС.

Однако, поскольку при продвижении на экспорт компания "Сухой" присвоила Су-27М название Су-35, его иногда называют Су-35С, чтобы не путать с Су-27М, и это довольно-таки сложно.

Более того, у Су-35С канардов нет, поэтому его можно спутать с Су-27, родоначальником семейства "Фланкер". Наиболее очевидная особенность — форма хвостовой балки, которая выступает за хвостовое оперение.

Предположительно, этот выступ предназначен для радиоэлектронной борьбы. При этом на других моделях его нет. Немного другой кажется форма носового обтекателя. Более того, отличается положение инфракрасного датчика перед фонарем, но заметить это довольно сложно.

Ошибалось даже Министерство обороны Японии

Таким образом, разобраться в серии "Фланкер" — задача не из простых. Уровень сложности такой, что однажды Министерство обороны Японии неправильно идентифицировало пролетавший вблизи страны российский Су-35С, назвав его Су-27. Ошибаются даже профессионалы.

Что касается Су-34, истребителя-бомбардировщика, разработанного на базе Су-27, то это единственный представитель семейства "Фланкер", который относительно легко узнать, поскольку у него двухместная кабина с расположением сидений в ряд. Возможно, именно поэтому западное кодовое название самолета – "Фулбэк", а не "Фланкер".

Автор: Масамити Сайто (Masamichi Saito)