В Германии заявили, что поставка истребителей Киеву не втянет Запад в конфликт

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус в последние дни неоднократно заявляли, что страна не собирается поставлять Украине этот вид вооружений

БЕРЛИН, 29 января /ТАСС/. Военные самолеты Запада в случае их поставки Украине помогут киевским властям и не сделают его стороной конфликта. Такое мнение выразил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген в воскресенье в эфире телеканала ARD.

"Я считаю, что поставки боевых самолетов адекватны для того, чтобы лучше защищать Украину от нападений россиян", - утверждал он. По мнению эксперта, с точки зрения международного права подобный шаг не сделает Запад участником боевых действий.

Канцлер Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус в последние дни неоднократно заявляли, что Германия не собирается поставлять истребители Украине.

26 января президент Украины Владимир Зеленский после решения нескольких западных стран направить Киеву танки призвал предоставить также современные боевые самолеты НАТО и ракеты большой дальности. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что некие европейские коллеги "взяли в работу" вопрос предоставления Киеву американских истребителей F-16.

27 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не удивляет запрос Киева на поставку истребителей, в том числе F-16, однако новых объявлений на этот счет нет.