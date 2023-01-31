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Военное обозрение

Завод по производству дронов-камикадзе в Иране не пострадал после налёта беспилотников

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Источник изображения: topwar.ru

Налёт дронов в ночь с 28 на 29 января на объекты в Иране не привёл к повреждениям мощностей, изготавливающих беспилотники, включая модель Shahed-136.

В Киеве надеялись, что завод Shahed Aviation Industries в Исфахане, производящий дроны-камикадзе Shahed-136, пострадал в первую очередь, так как продолжают утверждать, что якобы они и есть "Герань-2".

То, что происходит в Иране, можно назвать только следствием политики поддержки России. Может быть, они перестанут помогать ей. Будем надеяться, что эта страна изменит свой политический вектор и сделает выбор в пользу более цивилизованного [мира]

- заявил пресс-секретарь ВС ВСУ.

Однако в издании Defence Express утверждается, что на заводе, выпускающем Shahed-136, не видно никаких повреждений. Судя по спутниковым снимкам, здания предприятия выглядят целыми. Отмечается, что на заводе построено ещё два ангара, что говорит о расширении производства дронов.

Источник изображения: topwar.ru

Более того, следует учитывать, что все критически важные производственные мощности Иран размещает под землей. И речь идет о настоящих подземных комплексах. А для их поражения необходимо использовать специальные бетонобойные боеприпасы большой мощности

- отмечается в издании.

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