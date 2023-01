Вывод войск, возвращение территорий. В США назвали условия для смягчения санкций

Нуланд: Госдеп поддержит смягчение санкций против РФ, если Москва выведет войска с Украины

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в Сенате заявила, что Вашингтон готов смягчить давление против Москвы, если российские военные покинут территорию Украины. Вместе с тем Минфин США ввел новые санкции против российских юридических и физических лиц, в список вошли судоремонтные предприятий, структуры и лица, связанные с ЧВК "Вагнер". Также под санкции попали глава Татарстана Рустам Минниханов и его жена, а также министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

США могли бы смягчить антироссийские санкции, если РФ выведет войска с территории Украины, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в сенате. По ее словам, аналогичной позиции придерживается госсекретарь Энтони Блинкен.

«В контексте российского решения вести переговоры серьезно и вывести свои силы с Украины и вернуть территорию, я бы, разумеется, выступила в поддержку и, считаю, госсекретарь Блинкен тоже выступил бы в поддержку»,

- сказала она. Кроме того, чиновница подтвердила, что США хочет добиться возвращения вошедших в состав России территорий под контроль правительства Украины.

Однако глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, комментируя слова Нуланд, заявил, что не видит готовности Вашингтона к диалогу.

«Как заявляли и наши руководители, и президент, и министр [иностранных дел] Лавров, мы готовы к серьезным переговорам без фиги в кармане. Но пока я вот лично нахожусь здесь, в Вене, мы видим эти переговоры, никаких таких сигналов, которые вот сейчас Нуланд послала, я здесь не слышу», - заявил он.

Новые санкции Минфина

Сегодня, 26 января, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) объявило о новом пакете санкций против России, который нацелен на ослабление РФ способности вести спецоперацию на Украине, говорится на сайте министерства.

«Поскольку санкции и контроль за экспортом в отношении России продолжают действовать, Кремль отчаянно ищет оружие и поддержку - в том числе через группу Вагнера - для продолжения [спецоперации]. Санкции в отношении ЧВК «Вагнер», а также санкции в отношении их партнеров и других компаний, обеспечивающих российский ВПК, еще больше затруднят способность оснащать [российскую] военную машину», - приводятся в тексте Минфина слова главы ведомства Джэнет Йеллен.

Транснациональная преступная организация

В тексте Минфина отмечается, что ЧВК «Вагнер» участвует не только в спецоперации на Украине, но и был замечен в «дестабилизирующей деятельности» в странах Африки.

«Сегодня в отношении "Группы Вагнера" повторно объявляются санкции за то, что она является иностранной структурой, представляющей собой значительную транснациональную криминальную организацию», - указано в пресс-релизе.

В список компаний, связанных с «Вагнером», которые попали под санкции, значатся:

- Terra Tech и и АО "БАРЛ", китайская Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD вместе с люксембургской "дочкой" Spacety Luxembourg S.A. - за предоставление, как утверждается, спутниковых снимков для ЧВК.

- "Содружество офицеров за международную безопасность" и Sewa Security Services - Минфин считает, что эти компании выступают в качестве «прокси» «Вагнера» в ЦАР, которые, по мнению США, действуют от лица "Вагнера" в ЦАР.

- Kratol Aviation - зарегистрированную в ОАЭ компанию обвиняют в предоставлении самолетов «Вагнеру» для переброски бойццов и оборудования между ЦАР, Ливией и Мали.

Также в список попала организация Africa Politology.

В список подсанкционных физлиц вошли:

Александр Иванов - гражданин РФ, директор «Содружества офицеров за международную безопасность».

Валерий Захаров - гражданин РФ, сотрудник ЧВК «Вагнера» Wagner Group, экс-советник президента ЦАР по нацбезопасности.

Санкции против «оборонки»

Компании и физлица, связанные с российским ОПК, которые определил под санкции Минфин США:

- АО АК "Авиакон Цитотранс" - российская частная грузовая чартерная авиакомпания, осуществляющая перевозки крупногабаритных грузов. Как утверждается на сайте Минфина, ««Авиакон» поставляет военную технику, такую как ракеты, боеголовки и запчасти для вертолетов, по всему миру»

- АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) - за разработку БПЛА «Альтаир» и, как утверждается, привлечение персонала компании к ремонту БПЛА, участвующих в СВО на Украине.

- АО "Национальная авиационно-сервисная компания" (НАСК, входит в «Ростех») - за посреднические услуги по обслуживанию российских военных самолетов, поставляемых за рубеж.

- ООО «Научно-производственное предприятие "Прима" - компания занимается разработкой и производством радиосвязной аппаратуры для воздушных судов, Минфин США ввел компанию под санкции зя работу в интересах ФСБ и Минобороны РФ.

- Денис Мантуров - вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ.

Министр уже успел прокомментировал попадание в санкционный список. «Для меня лично это не имеет никакого значения. Скорее, был удивлен медлительностью американцев в этом вопросе», - приводит его слова Минпромторг.

- Алан Лушников - основной владелец концерна «Калашников».

- ООО "ТКХ-Инвест" - компания, как утверждается на сайте Минфина США, через которую Лушников владеет оружейным концерном.

- АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей» (входит в «Ростех») - за разработку систем ПВО.

- Ян Новиков - гражданин РФ, гендиректор "Алмаз-Антей".

- 30-й и 179-й судоремонтные заводы (оба входят в Минобороны РФ);

- Дальневосточный центр судостроения и судоремонта (ДЦСС, входит в ПАО «НК «Роснефть);

- Завод «Звезда» (входит в ДЦСС);

- Северо-восточный ремонтный центр (входит в ДЦСС);

- Центр судоремонта Дальзавода (входит в ДЦСС);

- Центральное конструкторское бюро «Лазурит» (входит в ДЦСС);

«Приближенные Путина» и другие лица

В санкционный список, как их именуют в пресс-релизе Минфина США, «приближенных Путина и их семей», вошли:

- Рустам Минниханов - гражданин РФ, глава Республики Татарстан, председатель совета директоров ПАО «Туполев». Попал под санкции за работу в интересах обороны РФ.

- Гульсина Минниханова - супруга Рустама Минниханова. Попала под санкции в связи с семейным положением.

В список Минфина также попали лица, которые, как утверждается, связаны с установлением государственной власти в новых субъектах РФ. Туда вошли начальник управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета РФ Александр Харичев и директор департамента правительства по формированию системы «Открытое правительство» Борис Рапопорт.

Также под санкции попали основатель Yota Сергей Адоньев и его сыновья Филипп и Лука, член совета директоров «Норникеля» Сергей Батехин, директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев, начальник ростовского управления ФСИН Дмитрий Безруких, председатель избиркома Ростовской области Андрей Буров, гендиректор компании «Чартер Грин Лайт Москва» Алексей Маляревич.

В список также попали компании «Интеррос капитал» и «Интеррос инвест».

Михаил Родионов