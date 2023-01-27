"Красные линии сдвигаются". На Западе обсуждают передачу Киеву истребителей

Politico: возможная поставка Украине истребителей станет "логистическим кошмаром"

Европейские и американские чиновники опасаются поставлять западные истребители Украине из-за возможной эскалации конфликта и реакции Москвы, однако сходятся в том, что передача самолетов - вопрос времени, передает издание Politico. В статье отмечается, если американские F-15 и F-16 окажутся у Киева, они столкнутся с "логистическим кошмаром" - им требуются длинные взлетно-посадочные полосы, которых, по словам экспертов издания, на Украине мало. Ранее 26 января президент Владимир Зеленский заявил, что следующая цель украинских переговорщиков - западные истребители.

Украинские переговорщики, которые находятся в контакте с военными западными «донорами» Киева, полагают, что передача американских танков М1 Abrams и Leopard 2 - только начало, и пришло время сконцентрироваться на авиационной поддержке Украины, пишет газета Politico. В статье отмечается, что военные и чиновники ЕС и США пока не решаются на поставки западных истребителей, однако это «вопрос времени».

Обсуждения поставки истребителей окажутся еще более спорными, чем с танками, однако, подчеркивает Politico, «многие официальные лица и дипломаты заявили, что их правительства больше не считают идею бесперспективной, однако опасения эскалации остаются высокими».

«Следующим естественным шагом были бы истребители», - заявил Politico неназванный дипломат из североевропейской страны.

Сомнение западных стран связано с «красными линиями», об опасности пересечения которых неоднократно заявляла Москва. Однако там заметили, что пределы дозволенного имеют свойство сдвигаться.

"Там есть красная линия. Но прошлым летом у нас была красная линия в отношении HIMARS, и она сдвинулась. [Красные линии] сдвигаются»,

- добавил североевропейский дипломат.

Другой высокопоставленный представитель европейской страны заявил, что «[поставка] истребителей сегодня совершенно немыслима, но мы могли бы обсудить это через две-три недели».

В статье отмечается, что в начале российско-украинского конфликта западные «доноры» Украины договорились постепенно передавать Киеву вооружения, чтобы не вызвать резкий рост эскалации, в том числе ядерной. Один из собеседников издания назвал это «процессом привыкания Путина». Он отметил, что, таким образом, передача истребителей - «вопрос времени».

«Логистический кошмар»

Однако эксперты издания полагают, что передача Киеву F-15 и F-16 вызовет ряд трудностей. Так, утверждают они, данные истребители «требуют длинных, высококачественных взлетно-посадочных полос (ВПП), которых Украине не хватает. России было бы легко обнаружить любую попытку создания оперативных баз и нанести по ним удар».

Источник изображения: Алина Джусь/"Газета.Ru"

Эксперты полагают, что в связи с этим было бы проще передать Украине американские F-18 или шведские Saab 39 Gripen, которые способны работать с коротких ВПП, однако данных истребителей мало. В Стокгольме не стали отвергать возможность передачи и накануне министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что у страны «нет немедленных планов по отправке Gripen на Украину».

Также специалисты считают, что Украине можно было бы поставить французские Rafales, однако они требуют значительное число западного обслуживающего персонала для ремонта и предполетной подготовки.

Разговоры идут, летчики учатся

Вопрос передачи Украине западных истребителей поднимался с самого начала СВО, однако активизировался 20 января, когда глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что Амстердам «непредвзято» рассмотрит возможность поставки Украине истребителей F-16, если поступит соответствующий запрос из Киева. Дипломат отметил, что на поставку вооружений «нет никаких табу».

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед участниками встречи на германской военной базе Рамштайн, попросил на следующем саммите рассмотреть возможность передачи истребителей Киеву, поскольку «нужно торопиться. Я призываю вас принять решения, которые лишат Россию сил».

26 января стало известно, что следующая встреча на базе Рамштайн состоится 14 февраля. На сайте НАТО не уточняется, что будет предметом обсуждения, однако Politico со ссылкой на европейских чиновников полагает, что саммит глав Минобороны стран - союзников Украины будет посвящен авиационной тематике.

Европейские политики не высказали восторга в связи с возможной отправкой боевых самолетов. 25 января канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил возможность передачи Киеву истребителей. 26 января глава Бундесвера Борис Писториус в разговоре с журналистами о возможности поставок сослался на слова канцлера.

26 января Зеленский заявил, что Украина, помимо танков, рассчитывает на поставки самолетов, а советник министра обороны страны Юрий Сак - что Киев будет настаивать на поставках F-16.

«Говорил сегодня с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Необходимо запустить поставки также дальнобойных ракет для Украины. Важно - мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины. И это мечта. И это задача. Важная задача для всех нас»,

- заявил Зеленский в своем Telegram-канале.

Несмотря на публичное сомнение официальных лиц ЕС и США, контекст говорит об обратном - в июле палата представителей конгресса США одобрила законопроект о выделении $100 млн на обучение летчиков ВСУ управлению истребителями F-15 и F-16. В то же время координатор по страткоммуникациям Совбеза Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не рассматривает возможность поставки Украине истребителей в ближайшее время, рассмотрение Пентагоном такой возможности находится на раннем этапе.

После этого представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат подтвердил, что летчиков ВСУ будут обучать управлению F-15 и F-16. По его словам, обучение должно начаться в 2023 году или раньше. Тогда он отметил, что решение США о выделении средств на подготовку говорит о возможной поставке Украине «F-15, F-16 и, возможно, других».

25 января Игнат сообщил, что украинские летчики уже прибыли в США, а также, что выбран конкретный тип самолета, который будет поставлен Украине. Информационно-аналитический портал The War Zone со ссылкой на военный источник в Киеве уточнил, что выбор ВСУ пал на F-16.

В июле журнал Air Force Magazine писал, что ВВС США намерены вывести из эксплуатации 48 истребителей F-16 для передачи Киеву. Также Игнат в интервью Air Force Magazine сообщил, что украинские летчики летают в составе двух эскадрилий по 12 истребителей. По его словам, 24 самолета плюс резервы могли бы переломить ход войны.

Михаил Родионов