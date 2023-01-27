Бои за Угледар показали стратегию российского военного руководства

Российская морская пехота вошла в город Угледар и закрепилась на его юго-восточной окраине. Одновременно по всей линии соприкосновения части ВС РФ ведут успешные наступательные действия по нескольким направлениям. Таким образом, уже просматривается стратегическая схема зимней кампании 2023 года.

В Угледаре начались уличные бои, тяжесть которых определяется в первую очередь географическим положением и историей этого городка. Угледар расположен на возвышенности и состоит из четырех микрорайонов пятиэтажек и вовсе не имеет блока частной застройки, что не характерно для Донбасса. Исходя из этого ВСУ и превратили его в большой опорный пункт.

Дело в том, что изначально Угледар строился не как самостоятельный населенный пункт, а как поселок Южный в черте города Донецка. Под нынешним Угледаром большие залежи угля, там планировалось построить семь крупных шахт и довести численность городка до 100 тысяч. Но в 1970-х было решено, что добывать уголь сподручней в Кузбассе – и постройка Южнодонецкого угольного массива была заморожена. К этому моменту успели построить вот эти четыре квартала пятиэтажек и поселить в них около девяти тысяч человек.

Естественным подходом к Угледару был небольшой дачный поселок к юго-востоку от городка через дорогу на Донецк. Именно через него и зашли в Угледар морские пехотинцы ВС РФ. А части ВСУ сосредоточилась на обороне западной и юго-западной окраины города со стороны поселка Павловка, за который недавно шли ожесточенные бои.

Части 72-й бригады ВСУ "Черные запорожцы" разделились: некоторые отступили на Первую шахту, которая вместе с терриконом превращена в укрепрайон. Другие остались в черте Угледара. Ночью туда стали поступать подкрепления ВСУ, в том числе танки. Но тогда же российские морпехи начали движение на Угледар как раз с Павловки на западную окраину, но не штурмуя, а просто охватывая город. Украинские танки развернулись на них.

Ночью морпехи продолжили действия в Угледаре, зашли на территорию насосной станции и закрепились на улице 13 Десантников на юго-востоке города. По состоянию на середину 26 января, в этом микрорайоне в направлении на здание горотдела полиции и лицей № 1 идут стрелковые бои.

Говорить о взятии Угледара пока преждевременно. Однако буквально неделю назад сама идея занятия этого маленького, но важного населенного пункта представлялась очень спорной. Угледар важен не только как высокая позиция в степи и опорный пункт с выходом на север в Курахово и Марьинку. Его занятие отодвигает фронт от железной дороги, которая сейчас не используется из-за опасности обстрелов. А именно эта дорога – важная составляющая наземного коридора в Запорожье и Крым.

Одновременно с быстром продвижением на Угледар на Запорожском (оно же южное) направлении российские войска в течение пяти дней выдавили ВСУ с нескольких укрепрайонов в степи и заняли бывшую "серую зону". Отмечено продвижение в направлении Гуляйполя и Орехова: двух относительно крупных населенных пунктов, на которые опирается вся украинская оборона южного направления. Это снова вызвало необходимость ВСУ вводить в бой резервы.

Ночью и в первую половину дня 26 января шла мощная артподготовка под Ореховом. Российские штурмовые группы продолжили вылазки в направлении отдельных украинских укреппунктов, что снова вынудило командование группы "Запорожье" ВСУ перенаправить резервы под Орехов.

В это же время российские войска выбили ВСУ из Каменского – небольшого населенного пункта на берегу Каховского водохранилища, то есть по сути на берегу Днепра.

Каменское – это прямая дорога на Запорожье, до которого, конечно, далеко, но символично. ВС РФ в саму Каменку не зашли и зачищать ее не стали, но ВСУ оставили эту очень выгодную позицию в болотистой местности. Ночью под Каменское был направлен отряд спецназа ВСУ "Гепард" – последний оперативный резерв на этом направлении.

Сюда же стоит добавить и постепенное продвижение в Марьинке, где под контролем ВСУ осталось лишь несколько многоэтажек на западной окраине поселка. За сутки ВСУ удалось отбить несколько атак "старых", ветеранских подразделений 1-го армейского корпуса ДНР, но в результате больших потерь некоторые части 76-й десантно-штурмовой бригады ВСУ стали оставлять позиции.

Все это движение на южном направлении назвать наступлением нельзя. Скорее это разведка боем, оказавшаяся на редкость успешной. Главный ее итог: ВСУ потеряли оборудованные позиции нескольких линий обороны в степи, укрепрайоны разбиты артиллерией и взяты штурмом.

В этот же период на Центрально-Донецком направлении продолжается продвижение российских частей, которое стало возможным после занятия Соледара. Фронт за Соледаром раздувается в форме шара по трем направлениям: на Северск, где дошли уже до Раздоловки, на запад на Васюковку и на юг на Артемовск (Бахмут).

А на северных окраинах Артемовска идут бои за тактически важные села Красная Гора и Парасковиевка (в них уже зашли), которые не только окружают Артемовск, но и закрывают трассу на Славянск – одну из трех, по которым ведется снабжение частей ВСУ в городе. В самом Артемовске идут уличные бои с продвижением штурмовых групп "Вагнера" в районе мясокомбината (восток) и в южной части – в так называемой Собачевке.

На юго-запад от города после занятия Клещеевки штурмовые группы продвинулись вдоль города и на северо-запад в направлении поселка Красное (Ивановское). Уже сейчас дорога, идущая из города через Красное на Константиновку, находится под огневым контролем. Это вторая трасса снабжения украинского гарнизона Артемовска, но проехать по ней пока все-таки можно. А вот третья трасса – на Часов Яр – пока и вовсе свободна. Занятие Красного как раз позволит и ее поставить под контроль, что будет означать полное окружение Артемовска.

Все это не означает, что решительное продвижение на этих участках произойдет немедленно или завтра. Однако это уже видится неизбежным. Циркулируют сообщения о том, что американцы уже сейчас рекомендуют Киеву оставить Артемовск, сохранить несколько номерных бригад и окончательно закрепиться в агломерации Славянск – Краматорск – Константиновка. Это считается более выгодной позицией, особенно после того, как оборонительная линия Артемовск – Соледар – Северск была прорвана. Но это для Зеленского неприемлемо по политическим мотивам.

Другим мотивом для попыток постоянного удержания ВСУ промежуточных или уже совсем провальных позиций становятся ожидаемые поставки западных вооружений, которые раньше как к осени не случатся физически. ВСУ необходимо подойти к этим поставкам на каких-то надежных позициях. Возможное окружение в Артемовске нескольких номерных бригад и их неизбежная после этого гибель никого в Киеве не останавливает.

Стратегически стал просматриваться общий план зимне-весенней кампании российских Вооруженных сил. Судя по всему, он будет состоять из такой вот череды наступательных действий на отдельных и даже далеко отстоящих друг от друга участках фронта.

Это приводит к панике и метаниям командования ВСУ. Все дело в том, что ВСУ теперь не успевают маневрировать резервами (что раньше у них получалось), даже если имеют информацию о готовящемся движении российских частей. Кроме того, эти резервы, включая и вновь формирующиеся бригады в тылу, размываются. Киев не может определить, какую именно дыру (Угледар, Гуляйполе, Орехов или Каменское) закрывать в первую очередь. Исчезает призрачная возможность сформировать "кулак" для организации политически необходимого контрнаступления.

Единственной альтернативой для ВСУ в прошедшую неделю стали попытки атаковать малыми силами Кременную, что дало только обратный эффект: российские части эффективно отбивают эти атаки и даже там заняли часть бывшей "серой" зоны. Таким образом, сегодня просматривается перспектива не только тактических успехов, но и стратегического подхода. Навредить ему может ослабление темпов продвижения по каким-то форс-мажорным причинам. Но можно констатировать, что на сегодняшний день оперативная инициатива перешла к российским Вооруженным силам.

Евгений Крутиков