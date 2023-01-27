Канада решила передать Украине четыре танка Leopard 2

Глава Минобороны страны Анита Ананд добавила, что Оттава также предоставит канадских инструкторов для обучения украинских военных использованию этой техники

ОТТАВА, 26 января. /ТАСС/. Правительство Канады передаст Украине четыре находящихся на балансе канадского Минобороны танка Leopard 2. Об этом в четверг сообщила журналистам министр национальной обороны североамериканской страны Анита Ананд.

"Сегодня я объявляю, что Канада поставит Украине четыре танка Leopard 2 в ближайшие недели", - сказала она. Ананд добавила, что Оттава также предоставит канадских инструкторов для обучения украинских военных использованию этой техники.

Кроме того, министр национальной обороны отметила, что в будущем число поставленных танков со стороны Канады может вырасти, но это будет зависеть от обсуждения поставок вооружений для Украины с союзниками Оттавы. Она добавила, что при обсуждении поставок дополнительных танков будут также учитываться вопросы влияния поставок на боеспособность канадских вооруженных сил.

Ананд также сообщила, что Минобороны намерено заменить поставленные Киеву танки аналогичными или другими моделями "так быстро, как мы сможем".

Ранее сообщалось, что у канадской армии есть 112 танков Leopard, из которых 82 являются боевыми машинами, а остальные - тренировочными и вспомогательными.