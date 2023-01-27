Пакистан и Индия столкнулись в Афганистане

Непростые отношения между правительствами в Исламабаде и Дели в прошлом приводили к войнам, а сегодня военнослужащие двух стран участвуют в совместных учениях. Фото со страницы пресс-секретаря Министерства обороны Индии в Twitter.

Стороны южноазиатского треугольника деформируются от напряжения

Спустя полтора года после прихода к власти радикальное исламистское движение «Талибан» (запрещено в РФ) упорно пытается обрести международную легитимность и получить признание со стороны Организации Объединенных Наций.

При этом исходящая из Афганистана террористическая угроза по-прежнему сохраняется. И на территории страны продолжают проявляться сети военизированных формирований, преследующих собственные интересы.

В связи с постоянно напряженной обстановкой в Южной Азии соседствующие с Афганистаном Пакистан и Индия сталкиваются с рядом проблем в сфере безопасности.

ОБЩАЯ ОБСТАНОВКА В НИЩЕЙ СТРАНЕ

«Талибан», вероятно, продолжит управлять Афганистаном в среднесрочной перспективе. Однако останется непризнанным – как на глобальном международном уровне, так и в регионе Южной Азии. После ухода из Афганистана в августе 2021 года сил международной коалиции во главе с США пришедший к власти режим талибов отрицательно повлиял на такие сферы, как торговля и экономика. А также усугубил гуманитарный кризис и проблемы в области прав человека.

Возрождение прежнего проекта талибов – Исламского Эмирата Афганистан – вызывает озабоченность со стороны западных правительств. Особенно учитывая, что руководство движения «Талибан» не стало разрывать связи с международной террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в РФ).

Вместе с тем возвращение талибов к власти может возыметь серьезные последствия для давнего соперничества между Индией и Пакистаном по поводу штата Джамму и Кашмир. Поскольку и Пакистан, и Индия поддерживают связи с Афганистаном через доверенных лиц и инвестируют в различные сферы, тем самым соперничая друг с другом. И Исламабад, и Нью-Дели пытаются предвидеть действия и влияние конкурента в Афганистане и активно разрабатывают стратегию, чтобы нейтрализовать достижения друг друга.

Согласно проведенному в марте 2022 года мониторинговому исследованию Всемирного банка в Афганистане, 70% респондентов заявляют, что не могут купить основные продукты питания и другие необходимые товары (по сравнению с 35% в мае 2021 года). При этом более трети (37%) населения вовсе не могли покрыть расходы на питание.

Отмечено также резкое снижение количества потребляемой пищи и ее качества. Осенью 2021 года около 94% жителей Афганистана, нуждающихся в медицинской помощи, не смогли ее получить.

Несмотря на рост занятости в сельской и городской местности (за исключением государственного сектора из-за сокращения рабочих мест в сфере безопасности и в правительстве), в Афганистане произошло существенное падение доходов населения. Неудивительно, что режим «Талибана» стремится получить поддержку своих проектов в сфере экономического развития. Тем более что некоторые афганские активы на сумму 9 млрд долл. США были конфискованы и хранятся в американских банках.

Эта ситуация порождает стремление государства и гражданского населения Афганистана к взаимодействию с целью вывести страну из бедственного положения. В то же время талибы заботятся о том, чтобы в глазах международного сообщества не формировался образ движения, отчаянно ищущего поддержки извне. На Западе по-прежнему скептически относятся к намерениям и целям «Талибана», в то время как руководство страны пытается сделать вид, что держит ситуацию в стране под контролем.

ТРЕУГОЛЬНИК НЬЮ-ДЕЛИ-ИСЛАМАБАД-КАБУЛ

Хотя талибы взяли под полный контроль территорию Афганистана, другие группы боевиков, которые наряду с ними сопротивлялись военному присутствию сил международной коалиции, начали преследовать свои собственные идеологические и религиозные интересы.

И «Аль-Каида» на Индийском субконтиненте (АКИС), и «ИГ-Хорасан» (обе организации запрещены в РФ) имеют собственные планы на Южную Азию.

Кроме того, остается активной группировка «Техрик-е-Талибан Пакистан» (ТТП, запрещена в РФ). Ее поддерживают афганские талибы, но она действует против интересов Пакистана. Исламабад обвиняет Индию в поддержке ТТП в качестве своей доверенной организации и склонен обвинять индийскую разведку в содействии планированию и осуществлению нападений на Пакистан с афганской территории.

Отношения между Афганистаном и Индией на протяжении последних десятилетий можно охарактеризовать как положительные – за исключением периода правления талибов с 1996 по 2001 год. С августа 2021 года Индия пересматривает характер своих отношений с Афганистаном, находящимся под контролем талибов, в то же время предлагая гуманитарную помощь гражданскому населению. Индия до сих пор помнит о том, что во время первого режима талибов в Кашмире наблюдался значительный рост числа и масштабов терактов.

Широкие слои афганского населения в целом воспринимают Индию как дружественную страну. Сами талибы, похоже, не испытывают антагонизма по отношению к Нью-Дели. За последние несколько десятилетий Индия предоставила Афганистану помощь в размере 3 млрд долл. для поддержки водоснабжения, развития дорожных сетей, здравоохранения, сельского хозяйства, производства электроэнергии и образования.

До сих пор талибы не сделали никаких враждебных заявлений в адрес Индии. Напротив, в августе 2022 года официальный представитель Министерства иностранных дел Исламского Эмирата Абдул Кахар Балхи заявил, что Афганистан обратился к Индии с просьбой завершить такие проекты в сфере развития, как строительство плотины Шахтут, и восстановить свою дипломатическую миссию в Кабуле. При этом правительство талибов предоставило Индии гарантии защиты.

Пакистан также предоставлял Афганистану финансовую помощь на протяжении многих лет. Но несмотря на поддержку со стороны Пакистана, зарубежные эксперты отмечают, что талибы не являются марионетками пакистанского правительства. При этом Исламабад способен установить косвенный контроль над группировкой «Талибан» посредством осторожных манипуляций.

В некоторых вопросах талибы демонстрируют определенный уровень автономии от политики Пакистана в отношении Индии. Например, их правительство считает проблему Кашмира внутренним делом Нью-Дели. Однако группировки, поддерживаемые Пакистаном, в частности «Сеть Хаккани» (запрещена в РФ), считаются представляющими угрозу интересам Индии. Таким образом, Афганистан служит своего рода площадкой для взаимодействия и противодействия различных экстремистских сетей и региональных игроков.

КЛУБОК ПРОТИВОРЕЧИЙ

Соглашение, заключенное в феврале 2020 года между «Талибаном» и Соединенными Штатами, предусматривает, что движение не допустит нанесения ущерба интересам Вашингтона и их союзников с афганской территории.

При этом такие соседние страны, как Индия и Пакистан, которые не совсем подходят под определение союзников США, чувствуют себя уязвимыми. Даже несмотря на то что в данный момент наблюдается своего рода сдвиг политики США в сторону сближения с Индией.

Уязвимость существует потому, что связанные с талибами группировки, мотивированные общей победой над прозападным режимом, имеют собственные интересы, которые они преследуют в соседних странах.

В частности, в случае с Индией деятельность «Сети Хаккани», «Лашкар-е-Тайбы», «Джаиш-е-Мохаммад» (запрещены в РФ), «Аль-Каиды на Индийском субконтиненте» и «ИГ-Хорасан» на территории Афганистана создает серьезные проблемы. В случае с Пакистаном пограничный спор с Афганистаном вдоль линии Дюранда и подрывная деятельность ТТП ставят под угрозу суверенитет государства.

К этим проблемам добавляется продолжающееся соперничество между Индией и Пакистаном из-за Кашмира. А также идеологическая близость Исламаба к режиму талибов. А также поддержка из Афганистана и Пакистана группировок боевиков, таких как «Джаиш-е-Мохаммад» и «Лашкар-е-Тайба», в их усилиях по освобождению Кашмира от контроля Индии.

У Нью-Дели есть долгосрочные интересы в сфере безопасности и стратегические интересы, касающиеся Афганистана. Во время правления талибов в Афганистане с 1996 по 2001 год интересы Индии подверглись сильному давлению, что привело к закрытию ее посольства в Кабуле. В период после событий 11 сентября 2001 года, когда США объявили войну международному терроризму и свергли талибов из-за их поддержки «Аль-Каиды», Индия вновь открыла свои дипломатические миссии в Кабуле, Джелалабаде, Кандагаре, Мазари-Шарифе и Герате.

Вывод американских войск из Афганистана в августе 2021 года привел к совершенно иной динамике трехсторонних отношений между Афганистаном, Индией и Пакистаном, поскольку талибы, имеющие негласную поддержку со стороны Исламабада, контролируют Кабул. Это ущемляет интересы Нью-Дели, поскольку наиболее радикальное боевое крыло талибов, «Сеть Хаккани», продолжает рассматриваться как наносящая ущерб интересам Индии в Афганистане (например, нападая на общины сикхов).

В настоящее время Индия сталкивается с тремя ключевыми проблемами, исходящими из Афганистана.

ВЫЗОВЫ СО СТОРОНЫ «АЛЬ-КАИДЫ»

К созданной в сентябре 2014 года группировке «Аль-Каида на Индийском субконтиненте» (АКИС, запрещена в РФ) присоединились несколько крупных военизированных формирований, таких как «Харакат уль-Джихад аль Ислами» и «Лашкар-е-Джангви». Однако, за исключением сговора с группировкой «Лашкар-е-Тайба» во время терактов в Мумбаи в 2008 году, «Аль-Каида» не участвовала ни в каких крупных атаках на территории Индии.

Ее роль в этой ситуации, по-видимому, ограничивается идеологической обработкой. Например, в июне 2017 года, когда группировка объявила о своем всеобъемлющем стратегическом плане, основной акцент был сделан на зверствах, совершенных индийским правительством против кашмирцев.

Руководство «Аль-Каиды» призывало боевиков нацеливаться на Индийские силы безопасности (ИСБ). В декабре 2017 года АКИС выпустила видео, в котором рассказывается о злоупотреблениях и произволе со стороны ИСБ. Однако в середине 2019 года ИСБ устранили лидера группировки Закира Мусу, а в октябре 2019 года – его преемника Хамида Лелхари. Это создало пробел в руководстве АКИС при реализации стратегии в Кашмире.

Несмотря на заявление ИСБ, в марте 2020 года АКИС изменила название своего журнала с «Наваи, афганский джихад» на «Наваи-Газва-уль-Хинд». Подчеркнув тем самым, что после победы над силами международной коалиции в Афганистане его внимание сместится на освобождение Кашмира.

Действительно, после того как талибы подписали мирное соглашение с США в феврале 2020 года, авторитетный идеолог АКИС Хафиз Мустафа Абдул Карим стал активно вербовать новые кадры в Кашмире. Основываясь на данных разведки, ИСБ провела крупные операции в Кашмире по нейтрализации различных группировок боевиков. Кроме того, правительство Индии аннулировало особый статус, предоставленный Кашмиру (в соответствии со статьей 370 Конституции Индии), а также разделило его на две союзные территории.

Большое количество операций ИСБ, ее бдительность в отношении обстановки на границе с Пакистаном, а также нанесение службой авиаударов по тренировочным лагерям боевиков сыграли значительную роль в сдерживании активности АКИС на территории штата. Однако за неделю до 20-й годовщины терактов 11 сентября в видеообращении, опубликованном лидером «Аль-Каиды» Айманом аз-Завахири, прозвучал отсыл к конфликту в Кашмире.

Убийство аз-Завахири в июле 2022 года дало Индии время пересмотреть свою стратегию. Поскольку в данный момент по-прежнему остается неясным, кто станет постоянным преемником аз-Завахири и какова будет его политическая ориентация в отношении Индии.

ВЫЗОВЫ СО СТОРОНЫ «ИГ-ХОРАСАН»

«Исламское государство» (запрещено в РФ) включило Индию в свою повестку задолго до того, как в 2015 году появилось его региональное подразделение «ИГ-Хорасан».

Такие экстремистские группировки, как «Индийские моджахеды» (ИМ) и «Ансар-ут-Таухид» (АУТ), присягнули на верность ИГ. В 2016 году «ИГ-Хорасан» получила большой стимул для усиления своей деятельности в регионе после того, как был убит один из ее ключевых главарей Шафи Армар.

Боец элитного спецподразделения присматривает за порядком на авиашоу в Бангалоре. Фото Владимира Карнозова

В мае 2019 года ИГ объявило о создании индийского филиала «Вилайят Хинд», чтобы восполнить потери в рядах боевиков. В ответ на отмену Индией 370-й статьи Конституции, касающейся, Кашмира, Шафи Армар завербовал членов местных ячеек в ряды своей группировки. Вместе с тем в еженедельной газете ИГ «Аль-Наба» печатались призывы к нападениям на индусов, проживающих в странах Персидского залива.

Группировка «Вилайят Хинд» нанесла некоторый ущерб внутренней безопасности Индии, напав на базы ИСБ и дискредитировав местные боевые группировки, которые не поддерживали идеологию «ИГ-Хорасан», рассматривающую кашмирский конфликт как религиозный. Однако к маю 2019 года боевики «Вилайят Хинд» и ее главарь Ишфак Ахмед Софи были ликвидированы ИСБ. По сути, они были уничтожены еще до того, как смогли закрепиться в Кашмире.

ИГ, в свою очередь, совершало нападения на интересы Индии в Афганистане. Например, напав на сикхский храм в Кабуле и убив 25 человек в марте 2020 года. А позднее – еще двух человек в ходе другого нападения в июне 2022 года.

Отсутствие поддержки со стороны кашмирцев и высокая бдительность со стороны ИСБ до сих пор не позволяли ИГ закрепиться в Индии. Однако правительство Индии рассматривает исходящую от него угрозу как постоянную.

АФГАНО-ПАКИСТАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

С момента обретения независимости в 1947 году у Пакистана были натянутые отношения с Афганистаном – за исключением периода с 1996 по 2001 год, когда существовал первый режим талибов.

Спорная граница, проходящая по «линии Дюранда» (практически неразмеченным 2640-километровым рубежом между Афганистаном и Пакистаном – наследием британского колониального режима), и связанные с ней проблемы пуштунского национализма с самого начала обостряли противостояние и обоюдную неприязнь между Пакистаном и Афганистаном. Стоит напомнить, что Афганистан голосовал против признания Пакистана на заседании ООН в 1947 году – из-за присутствия большой пуштунской общины по ту сторону «линии Дюранда». Афганское правительство также не поддерживало притязания Пакистана на Кашмир.

Во время ввода советских войск в Афганистан в 1979 году Пакистан решил стать передовым союзником США. Сейчас многие эксперты сходятся во мнении, что для снабжения моджахедов тогдашний президент Пакистана Мухаммед Зия-уль-Хак превратил Пакистан в теократическое государство с конечной целью сделать Афганистан пятой провинцией Пакистана. С тех пор большинство афганских правителей с подозрением относятся к скрытым мотивам Исламабада и по-прежнему непреклонны в защите своего суверенитета.

Несмотря на это неприятие, после вывода советских войск из Афганистана в 1989 году Пакистан способствовал установлению движением «Талибан» контроля над Афганистаном в 1996–2001 годах. Некоторые моджахеды, прошедшие подготовку на афганской территории, были отправлены через границу в Кашмир, чтобы освободить и отделить его от Индии. Однако афгано-пакистанские разногласия по поводу «линии Дюранда» продолжались.

В период после 11 сентября 2001 года Пакистан неохотно присоединился к США в их «войне с терроризмом». Это поставило Исламабад в неудобное положение, поскольку ему пришлось бороться с «Талибаном», который фактически сформировался на пакистанской территории.

Хотя Исламабад действовал достаточно гибко в борьбе с рядовыми боевиками движения, высшее руководство талибов продолжало скрываться на территории Пакистана. Однако обнаружение убежища Усамы бен Ладена в Абботтабаде обнажило двойные стандарты, которых придерживался Исламабад.

Тем не менее власти Пакистана способствовали подписанию в феврале 2020 года мирного соглашения между Вашингтоном и талибами. С августа 2021 года у власти в Афганистане снова находится «Талибан», и Пакистан столкнулся с двумя исходящими от него проблемами.

ВЫЗОВЫ СО СТОРОНЫ «ТЕХРИК-Е-ТАЛИБАН ПАКИСТАН»

Организация «Техрик-е-Талибан Пакистан» была сформирована в декабре 2007 году пуштунскими боевиками, дислоцированными вдоль афганско-пакистанской границы – в ответ на операцию Вооруженных сил Пакистана против боевиков «Аль-Каиды» на Федерально управляемой территории племен (ФУТП). С тех пор ТТП ведет боевые действия против ВС Пакистана и представляет угрозу национальному суверенитету государства.

Поддерживая талибов в Афганистане, ТТП продолжала нападения на стратегически значимые объекты в Пакистане. Столкнувшись с крупными атаками со стороны ТТП, пакистанские силы безопасности провели две крупные спецоперации: «Зарб-е-Азб» в 2014 году и «Радд-уль-Фасаад» в 2017 году. В ходе этих наступательных операций многие боевики ТТП были нейтрализованы или вынуждены перейти границу с Афганистаном.

Некоторые члены ТТП перешли на сторону «ИГ-Хорасан». Другие, как глава ТТП Нур Вали Мехсуд, публично присягнули на верность верховному лидеру талибов Хайбатулле Ахунд-заде и заявили, что ТТП является ответвлением афганского «Талибана» в Пакистане.

С июля 2020 года 10 групп боевиков, выступающих против пакистанского государства, объединились с ТТП. В их числе, среди прочих, были три пакистанских филиала «Аль-Каиды» и четыре основные группировки, которые отделялись от ТТП ранее, в 2014 году.

Таким образом, зная о планах США покинуть территорию Афганистана, группировка увеличила интенсивность своих атак против сил безопасности Пакистана, действуя как с афганской, так и с пакистанской территории. К тому же ТТП укрепилась, когда талибы, захватив власть в августе 2021 года, открыли ворота тюрем, и многие из ее главарей и боевиков снова оказались на свободе.

Пакистан пытался оказать давление на ТТП через своего союзника, одного из главарей талибов Сираджуддина Хаккани. И одновременно предлагал сделку: в случае если ТТП сдастся, разоружится и примет условия государства, правительство предоставит ее членам всеобщую амнистию. Но во время 20-дневного прекращения огня ТТП в Северном Вазиристане в декабре 2021 года правительство не согласилось освободить более 100 боевиков группировки из пакистанских тюрем из-за опасений эскалации насилия.

В ответ ТТП в одностороннем порядке разорвала соглашение о прекращении огня. С тех пор интенсивность крупномасштабных атак группировки против пакистанских правительственных сил многократно возросла. Кроме того, убийство соучредителя ТТП и ее старшего командира Омара Халида Хорасани в восточном Афганистане в августе 2022 года, когда между ТТП и армией действовало перемирие, могло дополнительно обострить конфликт.

В данном контексте также целесообразно вспомнить об убийстве главаря «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири ударом беспилотника в Кабуле. Исполняющий обязанности министра обороны талибов мулла Якуб обвинил в этом Пакистан, заявив: «Согласно нашей информации, они [беспилотники США] входят в Афганистан, используя воздушное пространство Пакистана». Однако Исламабад опроверг эту информацию, что привело к дефициту доверия и к усилению напряженности отношений между талибами и Пакистаном.

В сложившейся ситуации Исламабад оказался на распутье. С одной стороны, он не хочет потерять дружественное правительство в Афганистане, даже при том, что талибы продолжают поддерживать ТТП. В то же время Пакистан не в состоянии ни предоставить достаточную финансовую помощь, ни добиться международного признания правительства «Талибана». Таким образом, у Пакистана, похоже, остались ограниченные рычаги влияния на ситуацию. И в то же время он не хочет уступать афганское пространство, так как опасается, что Индия может заполнить образовавшийся вакуум и нанести ущерб его национальным интересам.

ПОГРАНИЧНЫЙ СПОР

Предвидя вывод войск США из Афганистана и последующий поток беженцев и боевиков через границу, Пакистан начал ограждать спорную «линию Дюранда» с 2018 года. Тогдашнее правительство афганского президента Ашрафа Гани возражало против этого шага.

Наблюдая за продолжением установки укреплений, боевики «Талибана» начали ломать возведенную стену и стрелять по пакистанским пограничникам, что кончилось гибелью нескольких из них. В ответ на это Исламабад заявил, что продолжит возводить укрепления на пакистано-афганской границе.

Тогдашний представитель Министерства обороны талибов Энаятулла Хорезми осудил строительство стены Пакистаном как «незаконную акцию». Он высказал убеждение, что власти страны «не имеют права» делить пуштунов, живущих по обе стороны границы.

Более того, чтобы сдержать рост числа атак ТТП с афганской территории, в апреле 2022 года Пакистан нанес воздушные удары по укрытиям ТТП в восточном Афганистане, в результате чего погибли десятки мирных жителей.

Вместо того чтобы попытаться контролировать деятельность ТТП, «Талибан» сделал в этой ситуации акцент на злоупотребления со стороны пакистанских властей. Представитель талибов Забиулла Муджахид назвал убийство гражданских лиц неоправданной жестокостью и заявил, что такие действия Пакистана приведут к «вражде между Афганистаном и Пакистаном». Все эти события ослабили влияние Исламабада в Афганистане и укрепили в экстремистских кругах представление о том, что атаки ТТП на пакистанское государство были каким-то образом оправданы.

Учитывая вышесказанное, можно утверждать, что Афганистан превратился в своего рода поле битвы между Индией и Пакистаном, на котором обе страны сталкиваются с угрозами терроризма.

Индия отрицает свою посредническую роль в афганском конфликте, однако многие эксперты ставят под сомнение заявления Нью-Дели о собственной невиновности.

После прихода к власти «Талибан» заверял ООН в своей решимости не допустить, чтобы с афганской территории распространялась угроза на другие государства. Однако его фактическое бездействие на фоне стремления Индии и Пакистана перехитрить друг друга на афганской земле можно рассматривать как антагонистическую игру.

Некоторые аналитики считают влияние Пакистана на Афганистан просто стремлением расширить свое экономическое присутствие в регионе, а не противодействовать Индии. Однако интерес Нью-Дели в Афганистане, очевидно, связан не только с региональным положением, но также обусловлен давним соперничеством с Пакистаном из-за Кашмира.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Действующие на территории Афганистана группировки боевиков поддерживают сложные формы отношений, сотрудничая и конкурируя на разных уровнях, временами объединяясь для общего дела, сохраняя автономию и выступая в качестве доверенных лиц и организаций для различных внешних игроков. Однако сегодня это является серьезным препятствием для международного признания режима талибов, и другие экстремисты используют эту ситуацию для достижения своих целей.

Индия сталкивается с вызовами со стороны «Аль-Каиды», «Исламского государства» и пропакистанских группировок, действующих с афганской территории, в то время как Пакистану приходится противостоять ТТП. До сих пор Индия успешно противостоит террористическим угрозам, исходящим с афганской территории, в то время как Пакистан по-прежнему подвергается нападениям боевиков ТТП.

Влияние многочисленных экстремистских формирований, существующих в Афганистане, негативным образом сказывается на внутренней и региональной безопасности. В настоящее время Афганистан испытывает острую нехватку продовольствия и многообразные внутриполитические проблемы.

Пакистан сталкивается с экономическим и внутриполитическим кризисом, в то время как Индия находится на грани трансформации из региональной в мировую державу. Их обоюдное недоверие не принесет ни безопасного будущего никакой стороне, ни пользы и спокойствия для региона в целом.

Лариса Шашок

Лариса Александровна Шашок – преподаватель МГИМО (У) МИД РФ.