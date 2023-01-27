Президент РФ пообещал работникам оборонки отсрочку от призыва

Заводы работают в три смены, отправляя продукцию в действующую армию, а не на экспорт

В ходе мероприятий, посвященных 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, президент РФ Владимир Путин коснулся тем частичной мобилизации и призыва на срочную службу в Российской армии.

Беседуя с рабочими Обуховского завода из состава концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», глава государства сказал, что работникам оборонно-промышленного комплекса была предоставлена возможность отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации. Ссылаясь на данные из доклада военного ведомства, он привел конкретную цифру: 830 тыс. человек.

Перейдя на тему срочников, Путин сказал, что с учетом высокой загрузки оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны изучается вопрос о предоставлении отсрочки «и тем, кто должен призываться на срочную военную службу». Глава государства пообещал сотрудникам Обуховского завода, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.

Основной причиной названа высокая загрузка военных заводов, многие из которых переведены на трехсменный режим работы, поскольку «продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована».

Касаясь темы распределения готовой продукции, Путин подчеркнул, что прежде всего сегодня «нужно обеспечить потребности российских Вооруженных сил». Возникающие при этом вопросы требуют «особого внимания» со стороны правительства РФ.

Поставки же по линии военно-технического сотрудничества (ВТС) с иностранными государствами становятся менее приоритетными. Путин пояснил, что продукция ОПК России «в высшей степени востребована» как главным заказчиком, так и на мировых рынках вооружений, «но сейчас она нужна прежде всего для Российской армии». По этой причине «внешний рынок ушел, совершенно очевидно, на второй план». Но есть и вторая причина. «Некоторые наши иностранные заказчики, к сожалению, не выполняют в полном объеме своих обязательств: получили продукцию, но не рассчитываются», – сказал Путин. Он не назвал конкретные страны.

Задержки с платежами по линии ВТС возникали и ранее. Тема обострилась в 2014–2015 годы, когда США и Западная Европа наложили на Россию первые пакеты санкций в связи с событиями в Крыму и вокруг самопровозглашенных народных республик Донбасса. А в 2017 году тогдашний президент США Дональд Трапм подписал CATSA (Countering America’s Adversaries through Sanctions Act) – закон о противодействии противникам Америки посредством экономических санкций. Его смысл сводится к финансово-экономическому воздействию на страны – покупатели российского оружия, а также отдельных должностных лиц, предпринимателей и подконтрольных им структур.

Для смягчения силы воздействия CATSA российские государственные институты, включая ФСВТС и Минфин, разработали новую схему взаиморасчетов по линии ВТС с зарубежными странами, и приступили к ее внедрению, начав с Индии. Долгое время Дели выступает в качестве крупнейшего покупателя российского оружия. Крупнейшей сделкой последних лет стала таковая по зенитным ракетным комплексам С-400 «Триумф». Согласно данным местной печати, Индия приобретает пять полковых комплектов на общую сумму 5,4 млрд долл., первый полковой комплект поставлен в прошлом году. Ранее подобные системы получили Китай, Турция и Белоруссия, что позволяет говорить о зарубежных продажах «Триумфа» на общую сумму порядка 10 млрд долл. Заинтересованность в приобретении выразили еще ряд стран Азии и Северной Африки.

Высокие качества «Триумфа» подтверждаются ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. По информации зарубежных СМИ, 25 февраля 2022 года ракетой этой системы над Киевом был сбит украинский Су-27, выполнявший задачу отражения воздушного налета. Также сообщалось о поражении украинского вертолета Ми-8 возле Чернигова, после того как его экипаж обстрелял объект на территории Брянской области РФ. Боевое применение С-400 в этих двух случаях считается подтвержденным зарубежными специалистами, но таковых в действительности намного больше, хотя МО РФ не давало каких-либо официальных данных по теме.

Зарубежные покупатели С-400 до сих пор в публичном поле не выражали каких-либо претензий российской стороне. Известно лишь об имевшей место задержке первой поставки новейших зенитных ракет семейства 40Н6Э в Китай по причине шторма, в который попало перевозившее их судно. С тех пор прошло несколько лет, за которые отношения с иностранным заказчиком были урегулированы. Упомянутая Путиным тема неплатежей за поставленную продукцию скорее всего возникла по технической причине: банковская система Запада отказывается проводить платежи в Россию.

Отвечая на вопросы рабочих Обуховского завода о вероятности снижения заказа на новые системы после завершения СВО, президент РФ сказал, что «ничего подобного, никаких обвалов не ожидается», поскольку выпускаемая предприятием техника «достаточно большого цикла, все контракты и договоры заключены».

Темп выпуска новых зенитных ракет в России троекратно превосходит таковой в США, сказал Путин. «А в целом наша оборонка производит за год ракет ПВО различного назначения примерно столько же, сколько производят все военно-промышленные предприятия мира», то есть отечественное производство сопоставимо с мировым.

Среди других тем, поднятых в Санкт-Петербурге, была таковая про исход конфликта на Украине. Путин высказался о победе России как «неизбежной», «неотвратимой» и «обеспеченной». Он назвал три причины, «которые лежат в основе нашей победы»: единство и сплоченность «русского и вообще многонационального российского народа», мужество и героизм военнослужащих Российской армии, работа оборонно-промышленного комплекса и всей экономики страны.

Президент РФ считает, что одним из важнейших направлений работы должно стать «информационное обеспечение всех наших действий, доведение правды до жителей нашей страны, до жителей других стран и прежде всего, конечно, до жителей самой Украины». При этом он подчеркнул, что многие на Украине «понимают, что происходит, и дают правильную оценку».

Глава Российского государства охарактеризовал нынешнее правительство в Киеве как «неонацистов, которые обосновались на Украине и правят там бал, захватили власть на Украине в результате государственного переворота». «У нас есть все основания называть сегодняшний режим неонацистским, и есть все основания помогать, в том числе и с помощью Вооруженных сил РФ, тем людям, которые считают себя частью русской культуры, носителями русского языка, дорожат этим так же, как своей культурой и своими традициями».

Путин и ранее в резких тонах высказывался о высокопоставленных деятелях нынешнего правительства Украины, но при этом говорил о готовности к мирным договоренностям, в том числе по типу Минских соглашений. А вот во время поездки в Санкт-Петербург переговорная тема даже не была упомянута. Вместо того президент РФ сказал: «Ничто не может быть оправданием сотрудничеству с нацистами и с фашистами. Ничего. Это все прикрытие. На самом деле они предатели и нацисты. А сегодняшние последователи – неонацисты».