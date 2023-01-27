Черногория заявила о запуске национальной космической программы

По словам и. о. премьер-министра республики Дритана Абазовича, "в ближайший период" должен произойти запуск спутника "Луча"

БЕЛГРАД, 26 января. /ТАСС/. Власти Черногории заявили о запуске первой национальной космической программы. Об этом в четверг заявил и. о. премьер-министра республики Дритан Абазович.

"Черногория запускает космическую программу, - сообщил Абазович в Twitter. - Запуск спутника "Луча", который должен произойти в ближайший период, стал бы историческим событием для нашей страны и поставил бы нас на карту стран, уделяющих особое внимание инновациям и новым технологиям". И. о. премьера также поблагодарил молодых ученых, принимающих участие в проекте, подчеркнув, что они "своим энтузиазмом, знаниями и инновациями прокладывают путь молодым людям, которые хотят изменить общество к лучшему".

Абазович в ходе заседания правительства подчеркивал, что этот проект является крайне важным для страны и стоит относиться к нему серьезно. Вместе с тем он отметил, что эта новость "может вызвать у некоторых людей небольшие насмешки", а также послужить основой для "мемов" в социальных сетях.