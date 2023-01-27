Нуланд заявила, что американские танки Abrams не появятся на Украине к весне

Виктория Нуланд, раздающая печенье в бунтующем Киеве в 2013 году, стала символом американского вмешательства в дела других стран. Фото Reuters.

Заместитель госсекретаря по политическим делам отметила, что для их использования нужна серьезная подготовка, потребуется некоторое время, чтобы доставить их на поле боя

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты не успеют поставить танки Abrams на Украину к весне. Об этом заявила в четверг заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Abrams, как вы знаете, являются очень сложными танками и требуют серьезной подготовки [для их использования]. Хотя мы одобрили [их отправку на Украину] вчера, потребуется некоторое время, чтобы доставить их на поле боя. Так что они не появятся к весеннему наступлению", - сказала она.

Президент США Джо Байден в среду проинформировал, что Вашингтон отправит на Украину 31 танк Abrams.