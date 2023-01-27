В вопросе строительства фрегатов Турция отдаёт предпочтение отечественным судостроительным заводам

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Орган обеспечения закупок дал заказ нескольким местным судостроительным предприятиям на строительство 3 фрегатов 1-го класса в рамках проекта MILGEM (национальная военная программа Турецкой Республики, финансируемая из средств ВМС Турции).

Как заявил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, турецкое правительство решило отдать предпочтение в этом вопросе отечественным судостроительным заводам. Речь идёт о верфях Anadolu, Sedef и Sefine, которые входят в консорциум TAIS, равно как и инжиниринговая компания STM, подконтрольная турецкому правительству, которая также будет отвечать за реализацию проекта. Всего, как уточнил он, в строительстве кораблей будут задействованы в общей сложности 200 компаний.

Первые три корабля поступят в распоряжение ВМС Турции уже в течение ближайших 3 лет. В рамках данной турецкой национальной военной программы было выпущено 5 боевых кораблей: первый из них – корвет типа Ada, поступивший на вооружение ВМС Турецкой Республики в 2011-м году, второй – в 2013-м, третий противолодочный корабль поступил спустя 5 лет, в 2018-м году, в то время как 4-й – в 2019-м. Что касается 5-го фрегата TCG «Istanbul» 1-го класса, то сроком его сдачи объявлен 2023-й год.

Останавливаясь поподробнее на работе фрегата «Istanbul», важно отметить его основные характеристики, а именно: проведение разведки акватории, противолодочных операций, слежение за целью, а также её опознавание. Помимо этого он будет осуществлять охрану объектов в портах, проводить мероприятия по противолодочной, противовоздушной обороне, а также борьбе с надводными кораблями. Входят в его задачи и действия по высадке морского десанта наряду с выполнением воздушного патрулирования средствами палубной авиации.