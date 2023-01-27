Войти
Военное обозрение

В вопросе строительства фрегатов Турция отдаёт предпочтение отечественным судостроительным заводам

201
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Орган обеспечения закупок дал заказ нескольким местным судостроительным предприятиям на строительство 3 фрегатов 1-го класса в рамках проекта MILGEM (национальная военная программа Турецкой Республики, финансируемая из средств ВМС Турции).

Как заявил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, турецкое правительство решило отдать предпочтение в этом вопросе отечественным судостроительным заводам. Речь идёт о верфях Anadolu, Sedef и Sefine, которые входят в консорциум TAIS, равно как и инжиниринговая компания STM, подконтрольная турецкому правительству, которая также будет отвечать за реализацию проекта. Всего, как уточнил он, в строительстве кораблей будут задействованы в общей сложности 200 компаний.

Первые три корабля поступят в распоряжение ВМС Турции уже в течение ближайших 3 лет. В рамках данной турецкой национальной военной программы было выпущено 5 боевых кораблей: первый из них – корвет типа Ada, поступивший на вооружение ВМС Турецкой Республики в 2011-м году, второй – в 2013-м, третий противолодочный корабль поступил спустя 5 лет, в 2018-м году, в то время как 4-й – в 2019-м. Что касается 5-го фрегата TCG «Istanbul» 1-го класса, то сроком его сдачи объявлен 2023-й год.

Останавливаясь поподробнее на работе фрегата «Istanbul», важно отметить его основные характеристики, а именно: проведение разведки акватории, противолодочных операций, слежение за целью, а также её опознавание. Помимо этого он будет осуществлять охрану объектов в портах, проводить мероприятия по противолодочной, противовоздушной обороне, а также борьбе с надводными кораблями. Входят в его задачи и действия по высадке морского десанта наряду с выполнением воздушного патрулирования средствами палубной авиации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Продукция
Anadolu УДК
Похожие новости
07.09.2022
Турция начнет поставки беспилотников Bayraktar TB2 Польше
22.11.2021
Турция ведет переговоры о строительстве авианосца в сотрудничестве с Испанией
04.10.2021
Eurasianet (США): Иран проводит военные учения у границы с Азербайджаном
24.09.2021
В Турции представили новый беспилотник Bayraktar DIHA
01.06.2020
В Польше рассказали о раскрытии Турцией секретов российского «Панцирь-С1»
12.11.2018
Турецкий ОБТ Altay пошёл в серию, контракт подписан
15.06.2018
Эрдоган предложил России совместное производство ЗРС С-500
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.01 06:53
  • 1
Вывод войск, возвращение территорий. В США назвали условия для смягчения санкций
  • 27.01 06:16
  • 6
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 27.01 06:09
  • 42834
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.01 21:50
  • 2
На восстановленном аэродроме на севере Сирии разместили российскую авиацию
  • 26.01 20:46
  • 253
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 26.01 19:46
  • 2355
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.01 15:38
  • 1
Forbes: БМПТ "Терминатор" ВС России могут стать единственными выжившими в танковой войне
  • 26.01 14:47
  • 1
Российский генерал оценил возможность уничтожить танки Leopard на Украине
  • 26.01 14:31
  • 6
В России захотели увеличить количество спутников
  • 26.01 12:18
  • 1
Столтенберг заявил, что НАТО не была и не будет стороной конфликта на Украине
  • 26.01 08:48
  • 26
Почему ракету "Кинжал" рано называть "убийцей авианосцев"
  • 26.01 05:12
  • 8
«Произошла перестройка предприятия»: модернизация машин Т-62М и БРДМ-2 в Чите перешла на «военные рельсы»
  • 25.01 20:11
  • 4
Дмитрий Рогозин: боевой робот "Маркер" прибудет в зону СВО в феврале
  • 25.01 19:18
  • 1
Война Запада на Украине – борьба за человеческие ресурсы
  • 25.01 10:28
  • 1
США закроют глаза на польскую аннексию Украины