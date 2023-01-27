Войти
ТАСС

Британия надеется поставить танки Challenger 2 на Украину к концу марта

183
0
0
Танк Challenger 2
Танк Challenger 2.
Источник изображения: AP Photo/ Pavel Golovkin

По словам первого заместителя министра обороны Соединенного Королевства Алекса Чака, подготовка украинских военнослужащих по управлению и обслуживанию танков должна начаться уже 30 января

ЛОНДОН, 26 января. /ТАСС/. Великобритания надеется, что обещанные Лондоном танки Challenger 2 поступят на Украину в конце марта. Об этом заявил, выступая в четверг в Палате общин британского парламента, первый заместитель министра обороны Соединенного Королевства Алекс Чак.

"Наше намерение таково, это будет в конце марта", - сказал он. "До этого момента будет [осуществлена] на самом деле значительная программа подготовки не только танковых экипажей, которые будут управлять этими машинами, но также тех, кто будет отвечать за их обслуживание", - сообщил Чак.

По его словам, подготовка украинских военнослужащих по управлению и обслуживанию танков должна начаться уже в понедельник, 30 января. Она будет вестись параллельно с подготовкой военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая была начата еще в 2014 году.

14 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Лондон отправит на Украину 14 британских основных боевых танков Challenger 2, 200 единиц другой бронетехники, дополнительные артиллерийские боеприпасы и ракеты разных типов.

В среду правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт. Как сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, первые танки Leopard могут быть поставлены на Украину примерно через три-четыре месяца. Президент США Джо Байден в среду проинформировал, что Вашингтон отправит на Украину 31 танк Abrams. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
США
Украина
Продукция
Challenger 2
Leopard-2
M1 Abrams
Похожие новости
27.01.2023
Figaro: во Франции считают, что поставки танков Киеву не изменят ситуацию на поле боя
25.01.2023
Танки раздора. В НАТО продолжаются споры вокруг поставок Киеву западной бронетехники
20.01.2023
Машина с "мозгами": что известно о танках Leclerc, которые Париж может поставить Киеву
16.01.2023
Военный эксперт рассказал о характеристиках танка Leopard-2
11.01.2023
"Русским теперь не поздоровится". Помощь НАТО Киеву вышла на новый уровень
13.06.2018
Как "Леопарды" побили "Абрамсы" и "Оплоты"
26.04.2013
Т-84 против Т-90С - противостояние в Азии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.01 06:53
  • 1
Вывод войск, возвращение территорий. В США назвали условия для смягчения санкций
  • 27.01 06:16
  • 6
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 27.01 06:09
  • 42834
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.01 21:50
  • 2
На восстановленном аэродроме на севере Сирии разместили российскую авиацию
  • 26.01 20:46
  • 253
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 26.01 19:46
  • 2355
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.01 15:38
  • 1
Forbes: БМПТ "Терминатор" ВС России могут стать единственными выжившими в танковой войне
  • 26.01 14:47
  • 1
Российский генерал оценил возможность уничтожить танки Leopard на Украине
  • 26.01 14:31
  • 6
В России захотели увеличить количество спутников
  • 26.01 12:18
  • 1
Столтенберг заявил, что НАТО не была и не будет стороной конфликта на Украине
  • 26.01 08:48
  • 26
Почему ракету "Кинжал" рано называть "убийцей авианосцев"
  • 26.01 05:12
  • 8
«Произошла перестройка предприятия»: модернизация машин Т-62М и БРДМ-2 в Чите перешла на «военные рельсы»
  • 25.01 20:11
  • 4
Дмитрий Рогозин: боевой робот "Маркер" прибудет в зону СВО в феврале
  • 25.01 19:18
  • 1
Война Запада на Украине – борьба за человеческие ресурсы
  • 25.01 10:28
  • 1
США закроют глаза на польскую аннексию Украины