Британия надеется поставить танки Challenger 2 на Украину к концу марта

По словам первого заместителя министра обороны Соединенного Королевства Алекса Чака, подготовка украинских военнослужащих по управлению и обслуживанию танков должна начаться уже 30 января

ЛОНДОН, 26 января. /ТАСС/. Великобритания надеется, что обещанные Лондоном танки Challenger 2 поступят на Украину в конце марта. Об этом заявил, выступая в четверг в Палате общин британского парламента, первый заместитель министра обороны Соединенного Королевства Алекс Чак.

"Наше намерение таково, это будет в конце марта", - сказал он. "До этого момента будет [осуществлена] на самом деле значительная программа подготовки не только танковых экипажей, которые будут управлять этими машинами, но также тех, кто будет отвечать за их обслуживание", - сообщил Чак.

По его словам, подготовка украинских военнослужащих по управлению и обслуживанию танков должна начаться уже в понедельник, 30 января. Она будет вестись параллельно с подготовкой военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая была начата еще в 2014 году.

14 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Лондон отправит на Украину 14 британских основных боевых танков Challenger 2, 200 единиц другой бронетехники, дополнительные артиллерийские боеприпасы и ракеты разных типов.

В среду правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт. Как сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, первые танки Leopard могут быть поставлены на Украину примерно через три-четыре месяца. Президент США Джо Байден в среду проинформировал, что Вашингтон отправит на Украину 31 танк Abrams.