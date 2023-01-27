В России создали ракету для запуска с беспилотников и кораблей

В России создали ракету Х-МД-Э, которую можно запускать как с БПЛА, так и с кораблей

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В России создали межвидовую многоцелевую ракету Х-МД-Э для запуска с беспилотников и кораблей, говорится в статье журнала "Национальная оборона", посвященной 70-летию генерального директора корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Бориса Обносова.

"В работе над новыми изделиями конструкторы КТРВ в полной мере учитывают требования времени. Так, для БПЛА, получивших в последнее время мощный импульс развития, создана межвидовая многоцелевая самонаводящаяся ракета Х-МД-Э, которая может применяться с беспилотников и надводных кораблей", — указано в публикации.

Ракета имеет три варианта исполнения: Х-МД-Э1 с полуактивной лазерной головкой самонаведения, Х-МД-Э2 — с активной радиолокационной, Х-МД-Э3 — с пассивной радиолокационной.

Как отметил Обносов, конструкторы корпорации учитывают все тенденции развития высокоточного оружия с ориентиром на рост его роли в локальных конфликтах.

"Это переход на сверхвысокие скорости и гиперзвук, повышение мощности, точности и скорости наведения, уменьшение габаритов, улучшение избирательности при опознавании цели. Совершенствуем интеллект боеприпаса вплоть до создания сетевых интеллектуальных систем оружия, применяемых в залпе. Учим высокоточное оружие принимать решения, в том числе в вопросах селекции реальной цели в условиях помеховой обстановки", — приводятся слова гендиректора КТРВ.

На форуме "Армия-2020" российская компания "Кронштадт" впервые показала макет тяжелого БПЛА "Гром". Вместе с ним на выставке демонстрировалось несколько авиационных средств поражения от КТРВ. Впервые в открытой экспозиции показали макет управляемой ракеты под обозначением "Изделие 85", прототипа Х-МД-Э — "межвидовой многоцелевой самонаводящейся ракеты малой дальности".

По данным из открытых источников, Х-МД-Э позволяет поражать одиночные малоразмерные и групповые цели в любое время суток. Стартовая масса ракеты составляет 110 килограммов, осколочно-фугасная боевая часть весит 30 килограммов. Х-МД-Э может поражать цели на дальности до 40 километров.

КТРВ — главный разработчик авиационного ракетного вооружения в России.