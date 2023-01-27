Войти
РИА Новости

В России создали ракету для запуска с беспилотников и кораблей

233
0
0
Военнослужащие готовят к запуску БПЛА "Орлан-10"
Военнослужащие готовят к запуску БПЛА "Орлан-10".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

В России создали ракету Х-МД-Э, которую можно запускать как с БПЛА, так и с кораблей

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В России создали межвидовую многоцелевую ракету Х-МД-Э для запуска с беспилотников и кораблей, говорится в статье журнала "Национальная оборона", посвященной 70-летию генерального директора корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Бориса Обносова.

"В работе над новыми изделиями конструкторы КТРВ в полной мере учитывают требования времени. Так, для БПЛА, получивших в последнее время мощный импульс развития, создана межвидовая многоцелевая самонаводящаяся ракета Х-МД-Э, которая может применяться с беспилотников и надводных кораблей", — указано в публикации.

Ракета имеет три варианта исполнения: Х-МД-Э1 с полуактивной лазерной головкой самонаведения, Х-МД-Э2 — с активной радиолокационной, Х-МД-Э3 — с пассивной радиолокационной.

Как отметил Обносов, конструкторы корпорации учитывают все тенденции развития высокоточного оружия с ориентиром на рост его роли в локальных конфликтах.

"Это переход на сверхвысокие скорости и гиперзвук, повышение мощности, точности и скорости наведения, уменьшение габаритов, улучшение избирательности при опознавании цели. Совершенствуем интеллект боеприпаса вплоть до создания сетевых интеллектуальных систем оружия, применяемых в залпе. Учим высокоточное оружие принимать решения, в том числе в вопросах селекции реальной цели в условиях помеховой обстановки", — приводятся слова гендиректора КТРВ.

На форуме "Армия-2020" российская компания "Кронштадт" впервые показала макет тяжелого БПЛА "Гром". Вместе с ним на выставке демонстрировалось несколько авиационных средств поражения от КТРВ. Впервые в открытой экспозиции показали макет управляемой ракеты под обозначением "Изделие 85", прототипа Х-МД-Э — "межвидовой многоцелевой самонаводящейся ракеты малой дальности".

По данным из открытых источников, Х-МД-Э позволяет поражать одиночные малоразмерные и групповые цели в любое время суток. Стартовая масса ракеты составляет 110 килограммов, осколочно-фугасная боевая часть весит 30 килограммов. Х-МД-Э может поражать цели на дальности до 40 километров.

КТРВ — главный разработчик авиационного ракетного вооружения в России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
Персоны
Обносов Борис
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
Похожие новости
22.07.2021
В КТРВ сообщили, что разработка гиперзвуковой ракеты "Циркон" идет по графику
23.09.2019
Дальше, быстрее, эффективнее и точнее
15.12.2017
Британия включилась в гонку по созданию гиперзвуковых беспилотников
17.11.2017
Подробности Государственной программы вооружения до 2027 года
27.11.2014
Гиперзвуковая гонка вооружений
04.12.2009
Российские ракеты полетят в десять раз быстрее звука
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.01 06:53
  • 1
Вывод войск, возвращение территорий. В США назвали условия для смягчения санкций
  • 27.01 06:16
  • 6
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 27.01 06:09
  • 42834
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.01 21:50
  • 2
На восстановленном аэродроме на севере Сирии разместили российскую авиацию
  • 26.01 20:46
  • 253
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 26.01 19:46
  • 2355
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.01 15:38
  • 1
Forbes: БМПТ "Терминатор" ВС России могут стать единственными выжившими в танковой войне
  • 26.01 14:47
  • 1
Российский генерал оценил возможность уничтожить танки Leopard на Украине
  • 26.01 14:31
  • 6
В России захотели увеличить количество спутников
  • 26.01 12:18
  • 1
Столтенберг заявил, что НАТО не была и не будет стороной конфликта на Украине
  • 26.01 08:48
  • 26
Почему ракету "Кинжал" рано называть "убийцей авианосцев"
  • 26.01 05:12
  • 8
«Произошла перестройка предприятия»: модернизация машин Т-62М и БРДМ-2 в Чите перешла на «военные рельсы»
  • 25.01 20:11
  • 4
Дмитрий Рогозин: боевой робот "Маркер" прибудет в зону СВО в феврале
  • 25.01 19:18
  • 1
Война Запада на Украине – борьба за человеческие ресурсы
  • 25.01 10:28
  • 1
США закроют глаза на польскую аннексию Украины