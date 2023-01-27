Глава Минобороны Италии опроверг данные СМИ о готовящейся поставке беспилотников Украине

Газета Corriere della Sera ранее написала, что Рим по просьбе Киева может отправить беспилотники, "собранные в Италии по израильской разработке"

РИМ, 26 января. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто опроверг сообщение газеты Corriere della Sera о том, что в новый готовящийся его ведомством пакет военной помощи Украине войдут беспилотные летающие аппараты.

"Дроны? Опровергаю эту новость. <...> Пусть кто-нибудь спросит у газеты, откуда она ее взяла, потому что ни министерство, ни правительство не в курсе", - сказал министр в четверг в эфире канала La7. Ранее Corriere della Sera написала, что Рим по просьбе украинской стороны может отправить беспилотники, "собранные в Италии по израильской разработке".

Он также указал, что направляемое Киеву оружие предназначено "остановить эскалацию и не допустить расширения конфликта [на Украине]". " <...> Надо обладать мужеством для принятия решения во имя избежания худших сценариев", - убежден министр.

В интервью газете La Stampa Крозетто заявил, что в новом пакете военной помощи не содержится новых артиллерийских вооружений. В Twitter в ответ на критику в том, что, направляя новое оружие, Италия подчиняется США и формально вступает в конфликт, Крозетто написал, что "это первый декрет, в котором указаны только оборонительное оружие и гражданская помощь". Он также заверил, что военная помощь Украине не ведет к увеличению инвестиций в военный сектор.

Согласно последнему опросу общественного мнения, выполненному по заказу Greenpeace Italiа, 55% итальянцев возражают против увеличения военных расходов и планов правительства выделять на эти цели 2% ВВП (как того требует НАТО) к 2028 году. На данный момент военные расходы Италия составляют 1,4% ВВП.