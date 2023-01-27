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Военное обозрение

Киев намерен закупить ещё одну партию словацких колёсных 155-мм самоходных гаубиц Zuzana 2

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Источник изображения: topwar.ru

Украина планирует заключить со Словакией новый контракт на поставку еще одной партии 155-мм самоходных колесных гаубиц Zuzana 2. Об этом сообщил министр обороны республики Ярослав Надь.

На сегодняшний день на вооружении ВСУ стоят восемь САУ Zuzana 2, поставленные Братиславой в рамках контракта, подписанного в июне прошлого года. Последняя, восьмая гаубица прибыла на Украину уже в этом месяце, о ее прибытии сообщил Генштаб ВСУ. Кроме того, существует еще одно соглашение о поставке словацких самоходных гаубиц на Украину, в рамках которого Германия вместе с Норвегией и Данией оплатила производство и доставку Киеву 16 (шестнадцати) САУ Zuzana 2. Эти гаубицы ВСУ должны получить до конца 2023 года.

Таким образом, к 2024 году на вооружении ВСУ должно находиться 24 САУ Zuzana 2 за вычетом уничтоженных в боях. К этому количеству Киев намерен прибавить еще 11 (одиннадцать) словацких гаубиц, подписание соглашения планируется в ближайшее время.

Недавно я получил информацию, что есть запрос с украинской стороны на еще 11 этих гаубиц, мы ожидаем подписания соглашения. Мы тесно работаем с представителями Министерства обороны Украины, они посещали нас на прошлой неделе. Я надеюсь, что сможем прийти к согласию

- заявил Ярослав Надь.

Колесная САУ Zuzana 2 выпускается компанией Konštrukta-Defence. 155-мм гаубица базируется на новом шасси Tatra T 815-7, башня имеет 3-й уровень защиты по стандарту STANAG 4569 (выдерживает подрыв 155-мм снаряда на дистанции 60 м), дальность стрельбы - 30 км, максимальная - 41 км (активно-реактивным снарядом). Стоит на вооружении ВС Словакии и Украины.

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Страны
Германия
Дания
Норвегия
Словакия
Украина
Продукция
Dana vz.77
Компании
Tatra
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