Войти
ТАСС

Беглов предложил засчитывать работу призывников на заводах ОПК как альтернативную службу

232
0
0
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Источник изображения: Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

По словам главы Санкт-Петербурга, почти половина из более чем 1 тыс. крупных и средних предприятий, которые расположены в городе, работают на задачи обороны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил разработать нормы, которые давали бы возможность прохождения альтернативной гражданской службы на оборонных предприятиях их работниками из числа недавних выпускников колледжей, которых призывают на срочную службу в вооруженные силы.

"Когда мы подготавливаем специалистов в колледжах, то практически, окончив колледж и проработав какое-то время на предприятии, они призываются в армию. Есть предложение, может быть, его стоит проработать. У нас есть альтернативная служба. Но она сегодня связана в основном с медициной, другими направлениями - но не связана с нашей промышленностью. Может быть, рассмотреть вопрос, [чтобы] можно [было] взять альтернативную службу, если человек идет в наш оборонный комплекс после колледжа?" - сказал Беглов в четверг на совещании по вопросам подготовки инженерных кадров для судостроения, кораблестроения и ВМФ, которое провел секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

Губернатор предположил, что в ситуации дефицита квалифицированных рабочих кадров в промышленности зачет работы в ОПК за альтернативную гражданскую службу даст дополнительные возможности для закрепления сотрудников на заводах и повышения ими своей квалификации.

Как сообщил Беглов, почти половина из более чем 1 тыс. крупных и средних предприятий, которые расположены в Петербурге, работают на задачи обороны. Численность занятых в городской промышленности в 2022 году выросла на 10%, при этом дефицит именно рабочих кадров сохраняется, составляя около 2/3 общей потребности в специалистах. По словам Беглова, в этом году городские колледжи получили в 2,5 раза больше запросов на их подготовку, чем в предыдущем. "Мы существенно увеличили число бюджетных мест на самые востребованные профессии в колледжах. Приняли решение, в этом году будем строить новый суперколледж на 2 тыс. студентов, в основном они будут отданы под технические специальности", - сказал губернатор.

Он добавил, что в городе запущен пилотный проект по получению первой профессии уже в школе - в профильных классах детей обучают таким специальностям, как лаборант химического анализа, оптик-механик, слесарь-судоремонтник. Выпускники школ, таким образом, вместе с аттестатом могут получить свидетельство о профподготовке.

О реализации аналогичного проекта в соседнем регионе рассказал и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который также принял участие в совещании. Он сообщил, что в дополнение к инженерным классам, которые ранее были открыты в Сосново и Выборге, в 2023 году появятся четыре таких класса в одной из школ города Тосно, на их оснащение из бюджета области направлено 28 млн рублей.

В четверг секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Санкт-Петербурге совещание по вопросам подготовки инженерных кадров для судостроения, кораблестроения и военно-морского флота. На нем были даны поручения об организации дополнительной профессиональной подготовки сотрудников корпораций по ряду программ в области новой техники и технологий. Участники встречи рассмотрели вопросы повышения квалификации необходимого количества специалистов по цифровым технологиям.

По итогам совещания были приняты решения, обеспечивающие системную работу Минпромторга, Минпросвещения, Минобрнауки России, заинтересованных корпораций, органов региональной власти и университетов. Также будет продолжено создание национальной сети технологических центров на базе региональных университетов и предприятий высокотехнологических отраслей промышленности. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Патрушев Николай
Похожие новости
20.08.2020
Замсекретаря Совбеза: Арктика имеет большое военно-стратегическое значение
17.06.2020
Как избавиться от иностранных деталей в российской военной технике
10.06.2020
Патрушев указал на дефицит компетентных маркетологов и зависимость от импорта в ОПК
07.10.2019
Патрушев призвал подготовить новые меры господдержки диверсификации в ОПК
22.09.2016
Расходы на перевооружение урезать не будут
31.05.2016
Осадное приложение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.01 06:53
  • 1
Вывод войск, возвращение территорий. В США назвали условия для смягчения санкций
  • 27.01 06:16
  • 6
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 27.01 06:09
  • 42834
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.01 21:50
  • 2
На восстановленном аэродроме на севере Сирии разместили российскую авиацию
  • 26.01 20:46
  • 253
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 26.01 19:46
  • 2355
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.01 15:38
  • 1
Forbes: БМПТ "Терминатор" ВС России могут стать единственными выжившими в танковой войне
  • 26.01 14:47
  • 1
Российский генерал оценил возможность уничтожить танки Leopard на Украине
  • 26.01 14:31
  • 6
В России захотели увеличить количество спутников
  • 26.01 12:18
  • 1
Столтенберг заявил, что НАТО не была и не будет стороной конфликта на Украине
  • 26.01 08:48
  • 26
Почему ракету "Кинжал" рано называть "убийцей авианосцев"
  • 26.01 05:12
  • 8
«Произошла перестройка предприятия»: модернизация машин Т-62М и БРДМ-2 в Чите перешла на «военные рельсы»
  • 25.01 20:11
  • 4
Дмитрий Рогозин: боевой робот "Маркер" прибудет в зону СВО в феврале
  • 25.01 19:18
  • 1
Война Запада на Украине – борьба за человеческие ресурсы
  • 25.01 10:28
  • 1
США закроют глаза на польскую аннексию Украины