Беглов предложил засчитывать работу призывников на заводах ОПК как альтернативную службу

По словам главы Санкт-Петербурга, почти половина из более чем 1 тыс. крупных и средних предприятий, которые расположены в городе, работают на задачи обороны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил разработать нормы, которые давали бы возможность прохождения альтернативной гражданской службы на оборонных предприятиях их работниками из числа недавних выпускников колледжей, которых призывают на срочную службу в вооруженные силы.

"Когда мы подготавливаем специалистов в колледжах, то практически, окончив колледж и проработав какое-то время на предприятии, они призываются в армию. Есть предложение, может быть, его стоит проработать. У нас есть альтернативная служба. Но она сегодня связана в основном с медициной, другими направлениями - но не связана с нашей промышленностью. Может быть, рассмотреть вопрос, [чтобы] можно [было] взять альтернативную службу, если человек идет в наш оборонный комплекс после колледжа?" - сказал Беглов в четверг на совещании по вопросам подготовки инженерных кадров для судостроения, кораблестроения и ВМФ, которое провел секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

Губернатор предположил, что в ситуации дефицита квалифицированных рабочих кадров в промышленности зачет работы в ОПК за альтернативную гражданскую службу даст дополнительные возможности для закрепления сотрудников на заводах и повышения ими своей квалификации.

Как сообщил Беглов, почти половина из более чем 1 тыс. крупных и средних предприятий, которые расположены в Петербурге, работают на задачи обороны. Численность занятых в городской промышленности в 2022 году выросла на 10%, при этом дефицит именно рабочих кадров сохраняется, составляя около 2/3 общей потребности в специалистах. По словам Беглова, в этом году городские колледжи получили в 2,5 раза больше запросов на их подготовку, чем в предыдущем. "Мы существенно увеличили число бюджетных мест на самые востребованные профессии в колледжах. Приняли решение, в этом году будем строить новый суперколледж на 2 тыс. студентов, в основном они будут отданы под технические специальности", - сказал губернатор.

Он добавил, что в городе запущен пилотный проект по получению первой профессии уже в школе - в профильных классах детей обучают таким специальностям, как лаборант химического анализа, оптик-механик, слесарь-судоремонтник. Выпускники школ, таким образом, вместе с аттестатом могут получить свидетельство о профподготовке.

О реализации аналогичного проекта в соседнем регионе рассказал и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который также принял участие в совещании. Он сообщил, что в дополнение к инженерным классам, которые ранее были открыты в Сосново и Выборге, в 2023 году появятся четыре таких класса в одной из школ города Тосно, на их оснащение из бюджета области направлено 28 млн рублей.

В четверг секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Санкт-Петербурге совещание по вопросам подготовки инженерных кадров для судостроения, кораблестроения и военно-морского флота. На нем были даны поручения об организации дополнительной профессиональной подготовки сотрудников корпораций по ряду программ в области новой техники и технологий. Участники встречи рассмотрели вопросы повышения квалификации необходимого количества специалистов по цифровым технологиям.

По итогам совещания были приняты решения, обеспечивающие системную работу Минпромторга, Минпросвещения, Минобрнауки России, заинтересованных корпораций, органов региональной власти и университетов. Также будет продолжено создание национальной сети технологических центров на базе региональных университетов и предприятий высокотехнологических отраслей промышленности.