Таиланд в 2023 году планирует запустить первый спутник для исследования Земли

Космическая отрасль позволит повысить конкурентоспособность Таиланда, считают в правительстве страны

БАНГКОК, 26 января. /ТАСС/. Таиланд планирует запустить свой первый промышленный спутник для исследования Земли в этом году. Об этом сообщил в четверг телеканал Thai PBS.

По словам заместителя официального представителя правительства Рачады Дханадирек, основной спутник THEOS-2 является продуктом совместного сотрудничества 20 таиландских инженеров, международных организаций, специализирующихся на космических технологиях, и Агентства по развитию геоинформатики и космических технологий. Спутник весит около 425 кг, оснащен камерой высокого разрешения. Он был разработан для исследования Земли, предотвращения стихийных бедствий и ликвидации их последствий, а также обеспечения безопасности. Спутник меньшего размера - THEOS-2A - весит около 100 кг и предназначен для исследования ресурсов.

Космический сектор является одной из десяти будущих отраслей, которые позволят Таиланду повысить конкурентоспособность страны, уверена представитель правительства.