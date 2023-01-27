Войти
Lenta.ru

Военный эксперт назвал уникальное средство против Leopard и Abrams

230
0
0
125-мм противотанковый выстрел 3ВБМ17
125-мм противотанковый выстрел 3ВБМ17 с бронебойным подкалиберным снарядом 3БМ42 «Манго»: 1 – метательный пороховой заряд; 2 – дополнительный пороховой заряд с размещенным в нем БПС 3БМ42; 3 – БПС 3БМ42; 4 – устройство для ведения снаряда в канале ствола.
Источник изображения: Михаил Растопшин / НВО

Одним из главных способов борьбы с немецкими танками Leopard 2 и американскими M1 Abrams может стать использование российскими военными подкалиберных снарядов танковых пушек. Уникальное средство против обещанных Киеву западными союзниками боевых машин назвал военный эксперт, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в своем Telegram-канале.

«Бронебойные подкалиберные снаряды являются уникальным средством борьбы танков с любыми целями на поле боя», — заявил эксперт.

По его словам, данный вид снарядов отличается от обычных диаметром боевой части и начальной скоростью, которая может достигать 6120 километров в час и более. Для стабилизации полета таких снарядов используется оперение, их сердечник изготавливается из металлических соединений с высоким удельным весом, в частности из обедненного урана.

В настоящее время Вооруженные силы России располагаются такими подкалиберными снарядами, как 3БМ42 «Манго», 3БМ32 «Вант», 3БМ59 «Свинец-1» и 3БМ60 «Свинец-2». При этом, уточнил Мураховский, все они способны поражать и Leopard, и Abrams.

Ранее Мураховский заявил, что танки стран НАТО, которые планируется передать украинским войскам, плохо подходят для Украины. В частности, он отметил, что танки стран НАТО, в отличие от российских, не оснащены динамической защитой от кумулятивных боеприпасов. В результате их броня будет уверенно пробиваться снарядами российских пушек 2А46 и даже противотанковых орудий МТ-12 «Рапира», заключил эксперт.

В январе власти США и Германии объявили о решении отправить Киеву танки. Так, Вашингтон планирует передать 31 танк Abrams, а Берлин — 14 танков Leopard.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
2А46
Leopard-2
M1 Abrams
Манго
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Похожие новости
27.01.2023
«Это мощный вызов перед «оборонкой»
12.09.2022
Нужна ли танку 152-мм пушка
27.04.2020
Запад пытается догнать Россию на танках
31.07.2018
Борисов не видит необходимости в большом количестве "Армат" при наличии танков Т-72
15.10.2014
"Армата"
19.04.2007
Т-90 "Владимир"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.01 06:53
  • 1
Вывод войск, возвращение территорий. В США назвали условия для смягчения санкций
  • 27.01 06:16
  • 6
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 27.01 06:09
  • 42834
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.01 21:50
  • 2
На восстановленном аэродроме на севере Сирии разместили российскую авиацию
  • 26.01 20:46
  • 253
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 26.01 19:46
  • 2355
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.01 15:38
  • 1
Forbes: БМПТ "Терминатор" ВС России могут стать единственными выжившими в танковой войне
  • 26.01 14:47
  • 1
Российский генерал оценил возможность уничтожить танки Leopard на Украине
  • 26.01 14:31
  • 6
В России захотели увеличить количество спутников
  • 26.01 12:18
  • 1
Столтенберг заявил, что НАТО не была и не будет стороной конфликта на Украине
  • 26.01 08:48
  • 26
Почему ракету "Кинжал" рано называть "убийцей авианосцев"
  • 26.01 05:12
  • 8
«Произошла перестройка предприятия»: модернизация машин Т-62М и БРДМ-2 в Чите перешла на «военные рельсы»
  • 25.01 20:11
  • 4
Дмитрий Рогозин: боевой робот "Маркер" прибудет в зону СВО в феврале
  • 25.01 19:18
  • 1
Война Запада на Украине – борьба за человеческие ресурсы
  • 25.01 10:28
  • 1
США закроют глаза на польскую аннексию Украины