MTV: финны притормозили с отправкой своих "Леопардов" на Украину

Министр обороны Финляндии считает решение Германии поставлять танки Leopard на Украину очень значимым, но решение отправить туда финскую технику еще не принято, сообщает MTV. Глава военного ведомства объяснил, почему.

Кати Хюттинен (Kati Hyttinen)

25 января США и Германия заявили о решении поставлять боевые танки на Украину. США решили отправить на Украину свои танки Abrams, Германия, в свою очередь, пообещала отправить свои танки Leopard 2.

Кроме того, правительство Германии разрешило поставлять немецкие танки Leopard 2 на Украину другим странам.

Согласно позиции Германии, цель заключается в том, чтобы Украина имела в своем распоряжении сто основных боевых танков.

"Может показаться, что принятие решений на международном уровне происходит медленно — но сейчас гусеницы танков все же начали двигаться", — сообщил Микко Савола в среду 25 января.

Решения принимаются совместно с Силами обороны страны

По словам Савола, Финляндия готовится к участию в международном сотрудничестве по поставке танков Leopard на Украину.

Однако Финляндия пока не приняла окончательное решение об отправке танков на Украину — как и о количестве отправляемых танков. В дополнение или вместо отправки боевых танков Финляндия могла бы поддержать Украину, например, проведя обучение по управлению танками.

"Решения принимаются в сотрудничестве с Силами обороны, и руководство государства примет все необходимые решения", — заявил Савола изданию Kymmenen uutiset.

По словам Савола, Финляндия не сообщает о возможной поставке танков Leopard Украине из соображений безопасности.

"Мы же находимся на переднем крае, у нас есть общая граница с Россией. Мы не сообщаем точные объемы и содержимое пакетов помощи, которые мы отправляем Украине, и планируем поступать таким образом и в дальнейшем".

Может ли Финляндия поставить свою безопасность под угрозу, если решит сообщить, подобно другим странам, о своем решении касательно отправки танков на Украину?

"Нам нужно позаботиться о собственной обороноспособности. Финляндия еще не входит в НАТО, у нас есть свои стратегии в вопросах обороны, всеобщая воинская повинность и сильный резерв. Кроме того, мы сами нуждаемся в хорошей военной технике".

"Мы ведем себя в этих вопросах сдержанно, но мы продолжаем сотрудничество".