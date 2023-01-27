В Европе начала формироваться антиукраинская коалиция

ЕП: победа Бабиша на выборах в Чехии приведет к созданию антиукраинской коалиции в ЕС

Победа "голубя мира" Бабиша над "ястребом войны" Павелом на президентских выборах в Чехии упростит пророссийский реванш и в соседней Словакии, пишет "Европейська правда". В результате в Европе сформируется антиукраинская коалиция с участием этих стран, а также Венгрии.

Максим Андрущенко

Уже в эту пятницу в Чехии состоится второй тур президентских выборов, и эта европейская страна получит нового главу государства. Это важно и для Украины, ведь от политического курса нового президента будет зависеть не только развитие страны. Хотя Чехия является парламентской республикой, президент может влиять на помощь Украине в рамках конфликта с Россией.

При этом тема конфликта на Украине оказалась одной из ключевых в этой избирательной кампании. В промежутке между первым и вторым турами уже начались довольно странные сообщения о том, что Чехия отрицала готовность передать Украине танки Leopard, полученные вместо Т-72.

Вообще в конце недели в Чехии может состояться реванш пророссийских сил во главе с одним из кандидатов в президенты. Речь идет, конечно же, об олигархе Андрее Бабише, известном своей пророссийской риторикой и являющимся протеже еще действующего президента Милоша Земана, который до двадцать четвертого февраля 2022 года был одним из самых пророссийских глав государств в ЕС.

Так какое же влияние на Украину окажут выборы в Чехии? И как они могут повлиять на внешний курс Праги?

Военный против "дипломата"

Во второй тур выборов вышли генерал Петр Павел, в свое время возглавлявший военный комитет НАТО и генеральный штаб Чехии, и олигарх Андрей Бабиш, который был премьер-министром Чехии при президентстве Милоша Земана. По результатам первого тура Павел опередил Бабиша на 0,39 процентных пункта, набрав 35,39% против 35% соответственно.

В то же время здесь стоит акцентировать на двух моментах:

рекордная явка на президентских выборах – 68,2%; провал в прогнозах чешских политологов относительно кандидата Дануше Нерудовой, набравшей лишь 13,9% голосов. Она уже выразила свою поддержку генералу Павелу.

Интересным фактом является также то, что избиратели Павела – это преимущественно жители крупных чешских городов включительно с Прагой, в то время как электорат Бабиша сконцентрирован в селах и небольших городках. Поэтому стоит предполагать, что тот из кандидатов, кто сможет лучше мобилизовать своих сторонников во втором туре, и одержит победу. Можно уверенно утверждать, что для Украины выгоднее именно победа генерала Павела.

Конфликт на Украине и отношения с Россией занимают центральное место в политических кампаниях обоих кандидатов. Позиция Петра Павла достаточно последовательна и проста и заключается в полной поддержке Украины. Он обозначил ее, еще находясь на своем военном посту с 2014 года, когда Россия присоединила Крым и стала помогать Донбассу. Его ключевой избирательный лозунг: "Выберем опытного героя-дипломата". Тем самым Павел подчеркивает свое миротворчество в кампании, которую Бабиш почему-то подвергает сомнению.

И если генерал подчеркивает свои добродетели на билборде, то Бабиш скорее направляет свой лозунг против оппонента, не говоря о себе. Такая позиция Андрея Бабиша продолжает "славные" традиции Милоша Земана: он делает все возможное и невозможное, чтобы привязать своего оппонента к конфликту, что Павел – "военный ястреб", который хочет втянуть Чехию в конфликт. В то же время сам Бабиш – "Голубь мира". Ключевой лозунг на последних билбордах Бабиша – "Не допущу втягивания Чехии в конфликт. Я дипломат, а не военный".

Этот лозунг уже вызвал волну недовольства внутри чешского общества и политического истеблишмента. Министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала бывшего премьер-министра не использовать слова о солдатах в своей избирательной кампании. "Господин Бабиш, мир наблюдает за нами. Ваши слова о солдатах армии Чешской Республики будут восприняты плохо. Как министр обороны, прошу вас, пожалуйста, не используйте их в кампании. Они не кровожадные разжигатели войн, а профессионалы, и они заслуживают уважение после службы", – заявила она.

Зато бывший кандидат в президенты и копирайтер Михал Горачек обратил внимание на сходство предвыборной стратегии Андрея Бабиша и Милоша Земана. Подобно тому, как президент Земан в 2013 году заявил о своем оппоненте Карле Шварценберге, что тот вернет имущество судетским немцам, или через пять лет угрожал, что Иржи Драгош пригласит мигрантов в Чехию, Бабиш на этот раз угрожает, что Петр Павел втянет чехов и Чехию в конфликт.

Что Андрей Бабиш предлагает вместо "втягивания в конфликт"? Он выступает за мирный саммит по Украине, который он организует в Праге, если его изберут президентом Чехии. Не понятно лишь, какие есть основания полагать, что такой саммит станет успешным. Бабиш лишь апеллирует к своему политическому опыту и личному знакомству с лидерами ведущих стран мира. Вдобавок избирательная кампания Бабиша проходит в лучших традициях пропаганды советского блока, изображавшей Запад разжигателем конфликта и абсолютным злом, а Советский Союз – миротворцем.

И вообще, спекулировать на страхе войны во время политической кампании – это очень опасный тренд, который в будущем может иметь неутешительные последствия.

Кто из них "агент Кремля"?

Сразу после завершения первого тура стало понятно, что в следующие две недели страну ждет настоящий вал компромата. Так оно и случилось. Оба политических лагеря кандидатов обвиняют друг друга как минимум в работе еще на советскую разведку. И тонко намекают, что оппонент до сих пор на службе у российской разведки. Андрея Бабиша уже давно обвиняют в том, что он был агентом чехословацкого Государственного комитета безопасности StB под кодовым именем Буреш. В то же время Петру Павелу вменяют то, что он был членом компартии в ЧССР. Но, как все мы хорошо знаем, в бывших государствах соцлагеря очень сложно найти семью, которая бы не имела связей с коммунистическим режимом. К тому же, чтобы сделать карьеру, нужно было быть интегрированным в коммунистические структуры. Впрочем, членство в компартии остается, чуть ли не единственным темным пятном в биографии Павела – и поэтому команда Бабиша пытается спекулировать на ней.

Дело только в том, что сегодня стоит оценивать не прошлое кандидатов, а их идеи и ближайшее окружение. И если у генерала Павела сегодня связей с Россией нет, то у Бабиша ситуация кардинально иная. И речь идет не только о том, что Бабиш – это политическое протеже Милоша Земана, который долгие годы был союзником Путина. В частности, Земан открыто поддерживал Россию, предлагая даже финляндизацию Украины.

Стоит также напомнить, что Земан – близкий друг россиянина Владимира Якунина, который ежегодно организует в Европе пропагандистский форум "Диалог цивилизаций". Этот форум постоянно посещали как Земан, так и Бабиш.

По этому поводу Анна Эплбаум писала в своей статье "Новые друзья России" для The Washington Post: "Форум... продолжает, как и в прошлом, собирать людей, желающих поддержать российские взгляды на мир. Также не замалчивается, что форум связан с Россией и стремится открыто узаконить антинатовские, антиевропейские и антизападные взгляды российской элиты. Андрей Бабиш, министр финансов Чехии, и Милош Земан, президент Чехии, когда-то регулярно посещавшие форум, часто повторяют российские лозунги, как это иногда делает словацкий премьер-министр Роберт Фицо. В августе и начале сентября 2014 года все трое выступали против западных санкций в отношении России, используя похожие высказывания. Земан назвал их „неэффективными”, Бабиш – „бессмыслицей”, а Фицо – „неполезными”".

Важную роль в окружении кандидата Бабиша играет также Зденек Зитек – военный офицер коммунистической эпохи, командир танкового батальона, предложивший правительству ЧССР с помощью танков нивелировать студенческие демонстрации в Праге, которые впоследствии переросли в "Бархатную революцию" 1989 года. В конце концов, по информации чешских медиа, именно Збитек вместе со своим племянником Миланом Цицером помогают Бабишу собирать компромат на генерала Павела. Стоит отметить, что Милан Цицер довольно долго возглавлял службу безопасности и контроля в Czechoslovak Group a.s., реальным владельцем которого выступает Ярослав Стрнад, финансировавший обе кампании Земана.

Последняя важная фигура в окружении Бабиша – это член его партии ANO и депутат парламента Радмила Клеслова, которая поддерживает активные связи с посольством России и организацией "Россотрудничество", а сейчас пытается собрать компрометирующий материал на Петра Павела относительно его контактов с бизнес-сообществом.

Европейские ценности или продолжение пророссийского курса Земана?

Именно этот выбор придется сделать чехам уже в эту пятницу. Осенью 2021 года во время парламентских выборов они уже сдали первый экзамен на разрыв с пророссийской политикой Милоша Земана. Победа генерала Петра Павела позволит консолидировать власть на базе продолжения европейского курса Чехии.

Зато в случае выигрыша пророссийского Андрея Бабиша Путин сможет вновь вернуться к своему плану формирования пророссийской оси "Венгрия – Словакия – Чехия".

Напомню, что Виктор Орбан закрепил свой статус премьер-министра после парламентских выборов в Венгрии в 2022 году, в Словакии, после распада коалиции, вскоре состоятся досрочные парламентские выборы, на которых будут пытаться взять реванш пророссийские партии. Нечто подобное может произойти и в Чехии. А это в свою очередь упростит пророссийский реванш и в соседней Словакии. Поэтому состоится ли "орбанизация" Центральной Европы, в значительной степени решится в эти выходные в Чехии.