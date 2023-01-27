Швейцария отправила на Украину зимнюю одежду с армейских складов

Как отметили в Минобороны страны, Киеву направили около 170 тыс. перчаток, 40 тыс. носков и 2 тыс. одеял

ЖЕНЕВА, 26 января. /ТАСС/. Швейцария отправила на Украину защитную зимнюю одежду и одеяла со складов швейцарской армии. Как сообщило в четверг министерство обороны, защиты населения и спорта, в течение трех дней груз будет доставлен в Киев и передан службе гражданской обороны Украины "для распределения среди населения".

"Швейцарская армия обеспечивает население Украины защитной одеждой от холода из своего запаса", - говорится в сообщении. В Киев отправлены, в частности, около 170 тыс. перчаток, 40 тыс. носков и 2 тыс. одеял, а также пуловеры. Все это "будет передано службе гражданской обороны Украины для распределения среди населения".

Грузовик с зимней одеждой и одеялами отправился 25 января из армейского логистического центра в Отмарзингене, и через три дня он прибудет в Киев. Поставка осуществляется под эгидой Дирекции развития и сотрудничества, являющейся структурой швейцарского МИД.

В декабре 2022 года Швейцария направила властям в Киеве обогреватели и генераторы. "Эти поставки являются частью ряда мер поддержки, принятых Швейцарией, их общая сумма достигает 180 млн франков (более $196 млн - прим. ТАСС)", - пояснили в Берне.

Власти Швейцарии в силу нейтрального статуса страны заявляют, что не оказывают военной помощи киевскому режиму и что речь идет только о гуманитарной поддержке. Вместе с тем, по данным газеты "Трибюн де Женев", в социальных сетях "осуществляется сбор средств, которые отчасти предназначены для поддержки [украинских] военных".

Не входящая в ЕС Швейцария следует, несмотря на нейтральный статус, в фарватере Евросоюза в том, что касается санкционной политики против РФ. Российское правительство утвердило в марте прошлого года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.