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ТАСС

Трамп предупредил о риске начала ядерного конфликта из-за передачи западных танков Украине

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Бывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AFP 2022 / MANDEL NGAN

Бывший президент США призвал завершить "эту безумную войну"

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что передача странами Запада Киеву танков может спровоцировать начало ядерного конфликта, поэтому необходимо как можно скорее завершить военные действия на Украине.

"Сначала танки, потом будут ядерные бомбы. Завершите эту безумную войну, сейчас же. Это так просто!" - написал Трамп в четверг в своей социальной сети Truth Social.

25 января правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт. Президент США Джо Байден позднее проинформировал, что Вашингтон отправит на Украину 31 танк Abrams. По словам Байдена, решение Вашингтона о поставках танков на Украину - это не борьба против России, а "борьба за свободу". Кроме того, президент США добавил, что при поставках танков якобы не идет речь об угрозе для России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 января в беседе с журналистами заявил, что Кремль видит, что вовлеченность США и стран коллективного Запада в конфликт на Украине растет. Ранее он говорил, что поставки западными странами тяжелой бронетехники Украине не способны изменить ситуацию на земле, "эти танки горят и будут гореть". 

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
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Трамп Дональд
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Ядерный щит
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