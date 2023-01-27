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ЦАМТО

AERO Vodochody завершила модернизацию УБС L-159 ВВС Чехии

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L-159T1
Первый вновь изготовленный на чешском авиастроительном предприятии Aero Vodochody Aerospace двухместный учебно-боевой самолет L-159T1, переданный ВВС Ирака. Одолена-Вода (Чехия), 31.03.2017.
Источник изображения: Alan Warnes / Jane's

ЦАМТО, 26 января. Компания Aero Vodochody завершила работы по техническому обслуживанию PP16 (после 16 лет эксплуатации) всех 16 одноместных учебно-боевых самолетов L-159 ALCA ВВС Чехии, передав последнюю машину заказчику.

Таким образом, срок эксплуатации чешских L-159 продлен еще на восемь лет, а в конструкцию самолета внесены различные технические улучшения.

Легкий боевой самолет L-159 ALCA с регистрационным номером 6070 стал последним из 16 одноместных самолетов, проходивших в течение последних двух лет плановый ремонт и обслуживание в компании Aero Vodochody. УБС был передан 21-й тактической авиабазе ВВС Чехии в Чаславе.

По заявлению президента и главного исполнительного директора Aero Vodochody Виктора Сотона, прошедшие ремонт самолеты были переданы ВВС Чехии с сентября 2020 года до конца 2022 года. Фактическая передача последнего самолета L-159 после летных испытаний состоялась в январе 2023 года.

PP16 – это второе регулярное техническое обслуживание одноместных L-159. Первое было выполнено после восьми лет эксплуатации в 2009-2013 годах.

Техническое обслуживание состоит из инспектирования всех компонентов самолета, включая установленное оборудование. Контракт также предусматривал технические доработки некоторых компонентов самолета. L-159 были модифицированы для использования очков ночного видения, включая адаптацию кабины и установку комплектов внутреннего и внешнего освещения. Новый электронный резервный дисплей (ESIS) позволит заменить другие резервные приборы и предоставить летчикам данные о местоположении, скорости или высоте в случае отказа штатных устройств.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2019 года Министерство обороны Чехии в ходе Международной оборонной выставки в Брно заключило с компанией AERO Vodochody контракт на техническое обслуживание 16 самолетов L-159 в течение четырех лет. Общая стоимость заказа составила 1,6 млрд. крон.

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Страны
Чехия
Продукция
L-159
Компании
Aero Vodochody
Проекты
2020-й год
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